Borussia Mönchengladbach: Stürmerstar Tim Kleindienst fällt erneut wochenlang aus

Die Saison 2025/26 steht für Tim Kleindienst bisher einfach unter keinem guten Stern.

Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst fällt erneut länger aus. Der Kapitän von Borussia Mönchengladbach musste sich einem arthroskopischen Eingriff am bereits im Frühjahr verletzten Knie unterziehen und steht "in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung", wie der Bundesligist mitteilte.

Ein langfristiger Ausfall sei entgegen anderslautender Spekulationen "aber nicht zu befürchten".

Kleindienst war nach sechsmonatiger Pause zuletzt zu Kurzeinsätzen gekommen, anschließend hatte ihn eine Reaktion im Knie aber zu einer erneuten Auszeit gezwungen.