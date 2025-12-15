- Anzeige -
im spanischen pokal

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen darf auf Einsatz nach sieben Monaten hoffen

  15.12.2025
  • 13:22 Uhr
  • SID

Marc-Andre ter Stegen könnte beim FC Barcelona wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Der deutsche Nationaltorhüter würde den aktuellen Stammkeeper Joan Garcia ersetzen.

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen darf auf seinen ersten Einsatz für den FC Barcelona seit fast sieben Monaten hoffen.

Stammkeeper Joan García werde am Dienstag im Pokalspiel bei Drittligist CD Guadalajara eine Pause erhalten, sagte Trainer Hansi Flick. Wer zwischen den Pfosten steht, ließ er aber offen.

"Joan wird geschont. Ich habe aber noch keine Entscheidung über die Startelf getroffen - auch nicht über den Torhüter", sagte Flick am Montag. Auch der US-Amerikaner Diego Kochen darf sich Chancen ausrechnen. Erst am Freitag hatte Flick unterstrichen, dass García langfristig die Nummer eins bleiben werde.

Seine bislang letzte Partie hatte ter Stegen für Deutschland im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni bestritten. Bei Barcelona hatte er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten gestanden.

Für WM 2026: Marc-Andre ter Stegen braucht regelmäßige Einsätze

Im Hinblick auf ter Stegens Ambitionen, bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im deutschen Tor zu stehen, scheint ein Vereinswechsel im Winter nahezu unausweichlich.

Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann sind regelmäßige Einsätze die Grundvoraussetzung für eine Nominierung.

