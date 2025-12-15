FC Bayern München: Manuel Neuer verletzt - FCB gibt Diagnose bekannt

Manuel Neuer hat sich im Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 verletzt. Damit fehlt der Kapitän dem Rekordmeister im letzten Spiel des Jahres.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss "vorerst" auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie der Klub am Montag bekannt gab, zog sich der Torwart beim 2:2 (1:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag in der Bundesliga einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu. Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein keine Angaben.

Im abschließenden Spiel des Jahres am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) beim 1. FC Heidenheim dürfte erneut Jonas Urbig für Neuer im Tor stehen, der Ersatzkeeper kommt in dieser Saison bislang auf vier Einsätze.

Das neue Jahr beginnt für die Bayern am 6. Januar mit einem Testspiel bei RB Salzburg, in der Bundesliga sind die Münchner am 11. Januar gegen den VfL Wolfsburg wieder im Einsatz.