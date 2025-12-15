- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München: Manuel Neuer verletzt - FCB gibt Diagnose bekannt

  • Aktualisiert: 15.12.2025
  • 11:02 Uhr
  • SID

Manuel Neuer hat sich im Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 verletzt. Damit fehlt der Kapitän dem Rekordmeister im letzten Spiel des Jahres.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss "vorerst" auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie der Klub am Montag bekannt gab, zog sich der Torwart beim 2:2 (1:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag in der Bundesliga einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu. Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein keine Angaben.

Im abschließenden Spiel des Jahres am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) beim 1. FC Heidenheim dürfte erneut Jonas Urbig für Neuer im Tor stehen, der Ersatzkeeper kommt in dieser Saison bislang auf vier Einsätze.

Das neue Jahr beginnt für die Bayern am 6. Januar mit einem Testspiel bei RB Salzburg, in der Bundesliga sind die Münchner am 11. Januar gegen den VfL Wolfsburg wieder im Einsatz.

- Anzeige -
- Anzeige -

Manuel Neuer verletzt: Nicht der erste Muskelfaserriss

Neuer hatte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils einen Muskelfaserriss erlitten. In der vergangenen Saison verpasste der 39-Jährige wegen Problemen an der Wade im März und April ganze zehn Spiele, darunter die Viertelfinal-Partien in der Champions League gegen Inter Mailand (1:2/2:2).

Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus, zuletzt hatte er eine mögliche Verlängerung auch an seine Gesundheit geknüpft. Er wolle diese Entscheidung "noch ein bisschen hinauszögern", betonte er.

- Anzeige -
Mehr aus der Bundesliga
Timo Werner
News

RB Leipzig und das "problem" mit Timo Werner

  • 15.12.2025
  • 11:41 Uhr
imago images 1070162482
News

Zukunft bei Bayern? Das sagt Sven Ulreich

  • 15.12.2025
  • 10:53 Uhr

BVB-Fans fordern Konsequenzen: "Es reicht!"

  • Video
  • 02:12 Min
  • Ab 0
Serhou Guirassy (Dortmund 9) jubelt nach dem Tor zum 1:0 03.05.2025 Fussball Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg , Signal Iduna Park, Dortmund, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS...
News

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach live: Bundesliga im Free-TV auf SAT.1 und im Joyn-Livestream

  • 15.12.2025
  • 08:03 Uhr
Krisenstimmung im Weserstadion
News

"Sauer" und ernüchtert: Werder wankt Richtung Weihnachtspause

  • 15.12.2025
  • 05:32 Uhr
Df 5 A 643 Bd 181 Db 18700 D 8414 D 6914 A 7 D 1 B 43 Ac 20 Ipad
News

"Jobe war auch enttäuscht": Kehl nimmt Bellingham in Schutz

  • 15.12.2025
  • 05:28 Uhr
Die Spieler des FC Bayern auf ihrer Ehrenrunde
News

"Natürlich eine Enttäuschung": Bayern patzen gegen Mainz

  • 15.12.2025
  • 05:21 Uhr
Punkt in München: Mainz-Coach Urs Fischer
News

Viel Lob für Fischer: "Brutal gut gemacht"

  • 15.12.2025
  • 05:20 Uhr
Die Bayern wollen Upamecano (r.) halten
News

Eberl bei Upamecano "sehr zuversichtlich"

  • 15.12.2025
  • 05:20 Uhr
Fassungslosigkeit bei Joshua Kimmich 6 (FC Bayern Muenchen) nach einem Fehlpass, FC Bayern Muenchen vs. 1. FSV Mainz 05, Fussball, Bundesliga, DFL, Saison 2025 2026, Hinrunde, 14. Spieltag, 14.12.2...
News

Kommentar: Bayern verliert Momentum - genau zur rechten Zeit

  • 14.12.2025
  • 23:58 Uhr