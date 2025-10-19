Macht weiterhin Platz 18, ohne Sieg und mit nur drei Punkten nach sieben Bundesliga -Spieltagen. Die Lage ist ernst.

Ex-Trainer Gerardo Seoane ist weg, Sportdirektor Roland Virkus auch. Doch auch unter Interimscoach Eugen Polanski läuft bisher wenig zusammen. Zwei Remis gab es unter ihm, aber auch zwei Niederlagen.

Rocco Reitz versuchte, nach dem 1:3 bei Union Berlin noch etwas Positives zu finden. Das gestaltet sich bei Borussia Mönchengladbach aber zunehmend schwieriger.

Borussia Mönchengladbach ist Tabellenletzter in der Bundesliga, der nächste Gegner ist der FC Bayern. Nach der jüngsten Pleite bei Union Berlin gab es eine Ansage der Fans an die Spieler.

"Es fällt momentan schwer, sich an den an Kleinigkeiten hochzuziehen", sagte Reitz nach der Pleite in Berlin. "Jetzt alles schwarzzumalen, bringt uns aber auch nicht weiter. Wichtig ist, dass jeder versteht, was schiefgelaufen ist, seine Fehler erkennt und dass wir das Spiel gemeinsam aufarbeiten."

Apropos gemeinsam. Nach dem Spiel ging die Mannschaft in die Kurve und hörte sich eine emotionale Botschaft der Fans an, die zahlreich in die Hauptstadt gereist waren. "Leute, alle sind wichtiger, wir sind unwichtig, ihr seid unwichtig. Der Verein ist das Größte, was wir haben", hieß es in der Ansage, die per Lautsprecher durchgegeben wurde.

Und weiter: "Irgendwann werden wir alle nicht mehr da sein. Dieser Verein darf nicht untergehen, vor allem nicht so. Wir haben jetzt noch 27 Spiele, plus Pokal. Reißt Euch den Arsch auf, in jedem Spiel, wir werden es immer honorieren. Aber lasst Euer Herz auf dem Platz, okay! Egal, ob ihr verliert, wir werden es honorieren. Aber zerreißt Euch, Leute, bitte! Wenn nicht für den Verein, dann für uns. Wir werden Euch immer hinterherreisen, wir stehen immer da. Gebt alles, bitte!"

Anschließend gab es von beiden Seiten Applaus. Ob es hilft? Nächster Gegner der sportlich taumelnden Gladbacher ist am kommenden Samstag ausgerechnet der bislang punktverlustfreie und so dominant auftretende FC Bayern.