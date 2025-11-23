Der FC St. Pauli setzt seine Niederlagen-Serie in der Bundesliga fort. Union Berlin reicht am Millerntor ein Treffer für drei Punkte.

Frustrierender Negativrekord für den FC St. Pauli: Die seit Wochen strauchelnden Kiezkicker haben auch gegen Union Berlin die erhoffte Trendwende verpasst.

Das Team von Trainer Alexander Blessin kassierte beim 0:1 (0:1) gegen den Hauptstadt-Klub seine achte Bundesliga-Niederlage in Serie - das hatte es in der Historie des Hamburger Stadtteilklubs vorher noch nicht gegeben.

Während sich das minimalistisch auftretende Union-Team von Coach Steffen Baumgart durch den Treffer von Rani Khedira (44.) auf Tabellenplatz acht vorschob, bleibt St. Pauli auf dem Relegationsrang 16. Mutmachende Verbesserungen sind dabei schwer festzustellen.

Die Hausherren, deren Fans vor der Partie mit einer Choreo gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Stadien protestierten, bemühten sich zwar nach Kräften, ließen aber in der Offensive lange jegliche Durchschlagskraft vermissen. Union hielt dagegen und bewies die größere Kaltschnäuzigkeit.

So grell die Lichter auf dem Hamburger Dom direkt neben dem Stadion funkelten, so grau war die Stimmung zuletzt bei den immer weiter durchgereichten Kiezkickern. Blessin kündigte aber an, mit seinem Team gegen Union endlich ein "Feuerwerk entzünden" zu wollen, um aus dem Negativstrudel herauszukommen. Ein Hoffnungsträger war dabei Kapitän Jackson Irvine, der sein Startelfdebüt in dieser Saison feierte aber letztlich blass blieb.