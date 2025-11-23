- Anzeige -
- Anzeige -
Deutsche Nationalmannschaft

DFB-Team: Rudi Völler spricht über Lennart Karls Chancen in der deutschen Nationalmannschaft

  • Veröffentlicht: 23.11.2025
  • 18:18 Uhr
  • ran.de

Youngster Lennart Karl überzeugt beim 6:2-Sieg des FC Bayern München gegen den SC Freiburg und rückt damit ins Blickfeld der Nationalmannschaft. Nun bezieht DFB-Sportdirektor Rudi Völler Stellung zum jungen Bayern-Profi.

Lennart Karl sorgt beim FC Bayern München weiter für Schlagzeilen. Der 17-Jährige lieferte beim 6:2 im Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg eine auffällige Leistung ab, erzielte ein Tor und gehörte – neben dem ebenfalls starken Michael Olise, der auf fünf Scorerpunkte kam – zu den prägendsten Figuren der Partie.

Seitdem verdichten sich die Stimmen, die das Offensivtalent bereits in Richtung deutsche Nationalmannschaft drängen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bremst die Erwartungshaltung zwar leicht, sieht Karls Entwicklung aber äußerst positiv. Für ihn ist die erste Berufung von Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch eine Frage des richtigen Zeitpunkts.

"Es liegt an ihm selbst", sagte Völler "Bild Sport" bei "Welt TV" und lobte den Youngster anschließend ausdrücklich: "Er wird immer besser. Wir alle in Deutschland freuen uns, dass wir solche Talente haben, die so eine Entwicklung nehmen."

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Lennart Karl und Julian Nagelsmann noch ohne Kontakt

Karl selbst erklärte zuletzt, noch keinen Austausch mit dem Bundestrainer gehabt zu haben. Völler deutete allerdings an, dass sich das im WM-Jahr 2026 durchaus ändern könnte – vorausgesetzt, der Nachwuchsspieler bestätigt seine Leistungen konstant.

Ob die Nominierung etwas früher oder später komme, sei nicht entscheidend. "Wenn er so weitermacht, dann ist es top", sagte Völler, warnte aber auch: "Es wird sicher ein paar Wellentäler geben, wo es mal nicht so läuft."

Auch ein direktes Debüt im A-Team wollte Völler nicht prognostizieren. "Man muss mal abwarten", erklärte der Sportdirektor. Bei den Bayern könnte sich zudem durch die Rückkehr von Jamal Musiala etwas an Karls Einsatzzeiten ändern, was seine kurzfristigen Chancen beeinflussen könnte.

Sportlich liefert Karl derzeit Argumente. Beim Kantersieg über Freiburg überzeugte er erneut, nachdem er zuvor bereits in der U21-Nationalmannschaft mit drei Toren in seinen ersten beiden Einsätzen aufgefallen war. Für den Rekordmeister steht er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bei drei Toren in 16 Einsätzen.

Mehr News und Videos
Herzog wurde 79 Jahre alt
News

DFB-Team: Ex-Weltmeister Dieter Herzog gestorben

  • 20.11.2025
  • 19:15 Uhr
Sane Hamann
News

"Sane hat nichts gezeigt, was wir nicht schon wussten"

  • 19.11.2025
  • 13:01 Uhr
NAGELSMANN Julian Trainer Team Deutschland mit RUEDIGER Antonio WM Qualifikation Spiel Deutschland - Nord Irland 3 : 1 am 07.09.2025 in Koeln DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAG...
News

Rüdiger bangt, Woltemade ballert, Kimmich brutal

  • 19.11.2025
  • 10:06 Uhr
08.11.2025, xtgx, Fussball 1.Bundesliga, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen) nach dem Spiel (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENC...
News

Manuel Neuer: DFB-Comeback unter zwei Voraussetzungen

  • 12.11.2025
  • 08:56 Uhr
Die U17-Junioren bejubeln das zwischenzeitliche 2:0
News

U17-WM: Gegner von DFB-Team steht fest

  • 11.11.2025
  • 23:08 Uhr
Experte Matthias Sammer (Amazon Prime) schaut, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD4, Paris Saint-Germain v FC Bayern München, Parc des Princes am 04. November 2025 in Paris, Frankreich. (...
News

Sammer mit Kritik an Nagelsmanns Sane-Kommentaren

  • 11.11.2025
  • 19:16 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann (Germany) gestikuliert, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualifier, Northern Ireland v Germany, Windsor Park am 13. October 2025 in Belfast, Vere...
News

WM-Auslosung: DFB-Team doch noch im ersten Topf?

  • 18.10.2025
  • 11:44 Uhr
2216859797
News

Nach Fall Uzun: DFB-Boss fordert Entschädigungen bei Verbandswechseln

  • 17.10.2025
  • 12:02 Uhr
Raum
News

DFB-Star kontert widerliche Hassnachrichten im Netz

  • 15.10.2025
  • 10:39 Uhr
SCHLOTTERBECK Nico Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Luxemburg 4 : 0 am 10.10. 2025 in Sinsheim DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-V...
News

Schlotterback ist Deutschlands Stabilisator - Keine Zukunft beim BVB?

  • 14.10.2025
  • 12:30 Uhr