Youngster Lennart Karl überzeugt beim 6:2-Sieg des FC Bayern München gegen den SC Freiburg und rückt damit ins Blickfeld der Nationalmannschaft. Nun bezieht DFB-Sportdirektor Rudi Völler Stellung zum jungen Bayern-Profi.

Lennart Karl sorgt beim FC Bayern München weiter für Schlagzeilen. Der 17-Jährige lieferte beim 6:2 im Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg eine auffällige Leistung ab, erzielte ein Tor und gehörte – neben dem ebenfalls starken Michael Olise, der auf fünf Scorerpunkte kam – zu den prägendsten Figuren der Partie.

Seitdem verdichten sich die Stimmen, die das Offensivtalent bereits in Richtung deutsche Nationalmannschaft drängen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bremst die Erwartungshaltung zwar leicht, sieht Karls Entwicklung aber äußerst positiv. Für ihn ist die erste Berufung von Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch eine Frage des richtigen Zeitpunkts.

"Es liegt an ihm selbst", sagte Völler "Bild Sport" bei "Welt TV" und lobte den Youngster anschließend ausdrücklich: "Er wird immer besser. Wir alle in Deutschland freuen uns, dass wir solche Talente haben, die so eine Entwicklung nehmen."