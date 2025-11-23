Deutsche Nationalmannschaft
Youngster Lennart Karl überzeugt beim 6:2-Sieg des FC Bayern München gegen den SC Freiburg und rückt damit ins Blickfeld der Nationalmannschaft. Nun bezieht DFB-Sportdirektor Rudi Völler Stellung zum jungen Bayern-Profi.
Lennart Karl sorgt beim FC Bayern München weiter für Schlagzeilen. Der 17-Jährige lieferte beim 6:2 im Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg eine auffällige Leistung ab, erzielte ein Tor und gehörte – neben dem ebenfalls starken Michael Olise, der auf fünf Scorerpunkte kam – zu den prägendsten Figuren der Partie.
Seitdem verdichten sich die Stimmen, die das Offensivtalent bereits in Richtung deutsche Nationalmannschaft drängen.
DFB-Sportdirektor Rudi Völler bremst die Erwartungshaltung zwar leicht, sieht Karls Entwicklung aber äußerst positiv. Für ihn ist die erste Berufung von Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch eine Frage des richtigen Zeitpunkts.
"Es liegt an ihm selbst", sagte Völler "Bild Sport" bei "Welt TV" und lobte den Youngster anschließend ausdrücklich: "Er wird immer besser. Wir alle in Deutschland freuen uns, dass wir solche Talente haben, die so eine Entwicklung nehmen."
Lennart Karl und Julian Nagelsmann noch ohne Kontakt
Karl selbst erklärte zuletzt, noch keinen Austausch mit dem Bundestrainer gehabt zu haben. Völler deutete allerdings an, dass sich das im WM-Jahr 2026 durchaus ändern könnte – vorausgesetzt, der Nachwuchsspieler bestätigt seine Leistungen konstant.
Ob die Nominierung etwas früher oder später komme, sei nicht entscheidend. "Wenn er so weitermacht, dann ist es top", sagte Völler, warnte aber auch: "Es wird sicher ein paar Wellentäler geben, wo es mal nicht so läuft."
Auch ein direktes Debüt im A-Team wollte Völler nicht prognostizieren. "Man muss mal abwarten", erklärte der Sportdirektor. Bei den Bayern könnte sich zudem durch die Rückkehr von Jamal Musiala etwas an Karls Einsatzzeiten ändern, was seine kurzfristigen Chancen beeinflussen könnte.
Sportlich liefert Karl derzeit Argumente. Beim Kantersieg über Freiburg überzeugte er erneut, nachdem er zuvor bereits in der U21-Nationalmannschaft mit drei Toren in seinen ersten beiden Einsätzen aufgefallen war. Für den Rekordmeister steht er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bei drei Toren in 16 Einsätzen.