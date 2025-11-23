Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Bundesliga: FC St. Pauli hält an Alexander Blessin fest - "Überhaupt keine Spekulation"
- Aktualisiert: 23.11.2025
- 20:12 Uhr
- SID
Der FC St. Pauli hält auch nach der achten Niederlage nacheinander in der Bundesliga an Trainer Alexander Blessin fest. Das stellte Präsident Oke Göttlich klar.
Alexander Blessin bleibt trotz der achten Niederlage in Folge Trainer des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli.
Das bestätigte Präsident Ole Göttlich nach dem bitteren 0:1 (0:1) gegen Union Berlin.
"Da gibt es überhaupt keine Spekulation. Er ist unser Trainer", sagte Göttlich bei "DAZN".
Acht Niederlagen in Folge haben die Kiezkicker in der Bundesliga noch nie kassiert. Mit nur sieben Punkten liegen die Hamburger nach elf Spielen auf dem Relegationsplatz 16, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Bayern München.
Blessin bei Trainer vom FC St. Pauli: "Scheiße an den Hacken"
"Wenn du die Scheiße an den Hacken hast, dann hast du die Scheiße an den Hacken", sagte ein enttäuschter Blessin, der seiner Mannschaft "keinen Vorwurf" machen wollte: "Wir haben alles versucht, wir haben alles reingeworfen. Wir müssen uns jetzt selber helfen."
Sich selber nehme er "nicht so wichtig". Er stehe "in der Verantwortung und werde nicht aufgeben". Nach München fahre man nun, "um die Bayern zu ärgern".