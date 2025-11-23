Der FC St. Pauli hält auch nach der achten Niederlage nacheinander in der Bundesliga an Trainer Alexander Blessin fest. Das stellte Präsident Oke Göttlich klar.

Alexander Blessin bleibt trotz der achten Niederlage in Folge Trainer des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli.

Das bestätigte Präsident Ole Göttlich nach dem bitteren 0:1 (0:1) gegen Union Berlin.

"Da gibt es überhaupt keine Spekulation. Er ist unser Trainer", sagte Göttlich bei "DAZN".

Acht Niederlagen in Folge haben die Kiezkicker in der Bundesliga noch nie kassiert. Mit nur sieben Punkten liegen die Hamburger nach elf Spielen auf dem Relegationsplatz 16, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Bayern München.