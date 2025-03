Der Anstoß beim Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt (hier im Liveticker) verzögert sich.

Weil Fanbanner der Gästeanhänger einen Flucht- und Rettungsweg in den Innenraum versperren, pfiff Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie zunächst nicht an. Als mehrere Durchsagen erfolglos blieben, schickte der Unparteiische beide Teams wieder in die Kabinen.