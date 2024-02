Bundesliga: Champions-League-Reform könnte zu kuriosem Novum führen

Anzeige

Es kann sein, dass ein Team erst nachträglich für die kommende CL-Saison qualifiziert wäre. Gründe sind die Reform der Königsklasse und der europäische Terminkalender.

Von Tobias Wiltschek

Bislang stand spätestens nach dem letzten Spieltag einer Bundesliga-Saison fest, wer in der folgenden Spielzeit in der Champions League antreten darf.

Die Mannschaften, die nach dem 34. Spieltag auf den Plätzen eins bis vier standen, lösten das Ticket für die Königsklasse.

Das könnte sich ab dieser Saison ändern, was wiederum mit der Reform der Champions League zu tun hat. Die startet ab der Spielzeit bekanntlich mit 36 statt mit 32 Teams. Zwei der vier zusätzlichen Teilnehmer erhalten ihr Startrecht über das Koeffizienten-Ranking der vorangegangenen Saison.

Sprich: Die beiden Ligen, die in dieser Wertung am besten abschneiden, können ein zusätzliches Team in die kommende Champions-League-Saison entsenden.

Derzeit liegt die Bundesliga in diesem Ranking aussichtsreich im Rennen und darf sich Hoffnungen auf einen fünften Champions-League-Platz machen.

Allerdings könnte auch nach dem letzten Spieltag am 18. Mai noch nicht feststehen, ob der fünfte Platz nun reicht oder nicht. Es wäre ein absolutes Novum in der Bundesliga-Geschichte. Die Europapokal-Saison endet nämlich erst mit dem Champions-League-Finale am 1. Juni.