Ja will denn keiner in die Champions League? Hinter dem FC Bayern und Bayer Leverkusen ist seit Wochen Inkonstanz die einzige Konstante. Eintracht Frankfurt nutzt die Vorlagen der Konkurrenz nicht, und nun meldet sich sogar der BVB zurück. ran gibt einen Überblick zum kuriosen Schneckenrennen um die Königsklasse. So eng war das Rennen um die Champions-League-Plätze schon 25 Jahre lang nicht mehr! Zwischen Mainz 05 auf Champions-League-Rang 4 und dem VfB Stuttgart auf dem neunten Platz beträgt der Punkteabstand lediglich sechs Zähler. Vergangene Saison trennten den damaligen Vierten Leipzig und den damaligen Neunten Freiburg gigantische 17 Punkte. Enger als diese Saison war es nach dem 29. Spieltag letztmals in der Saison 1999/2000, als sogar nur vier Punkte zwischen diesen Positionen lagen. ran zeigt die Teams im Rennen um Champions League und Europa League und ihr Restprogramm.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga Tabelle

Spielplan

Anzeige

Anzeige

3. Platz: Eintracht Frankfurt, 48 Punkte Seit dem 9. Spieltag steht Eintracht Frankfurt ununterbrochen auf einem Champions-League-Platz. Punktemäßig fehlen sogar nur noch zwölf Zähler auf die beste Eintracht-Saison seit Einführung der Dreipunkteregel. Also doch eigentlich alles bestens, oder? Nicht ganz: Seit einigen Wochen läuft es in der Liga nur noch mäßig: Das 0:2 bei Werder Bremen war bereits die vierte Pleite aus den letzten sechs Spielen. Dabei hatten die Frankfurter am Samstagabend die Chance auf Big Points, nachdem einige der Konkurrenten Punkte liegen gelassen haben. Restprogramm: 29. Spieltag: Heidenheim (H) 30. Spieltag: Augsburg (A) 31: Spieltag: Leipzig (H) 32. Spieltag: Mainz (A) 33. Spieltag: St. Pauli (H) 34. Spieltag: Freiburg (A)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

4. Platz: 1. FSV Mainz 05, 46 Punkte Eines der patzenden Teams war der 1. FSV Mainz 05, der beim Tabellenletzten Holstein Kiel nicht über 1:1 hinauskam. Für die Mainzer war es bereits das dritte sieglose Spiel am Stück. An der großartigen Saison der Mainzer ändert das nach dem hart erkämpften Klassenerhalt der vergangenen Saison zwar nichts. Das harte Restprogramm der Rheinhessen dürfte den Verfolgern allerdings Mut machen, dass Mainz auch in den kommenden Wochen hier und da Punkte liegenlässt. Restprogramm: 29. Spieltag: Hoffenheim (A) 30. Spieltag: Wolfsburg (H) 31: Spieltag: Bayern (A) 32. Spieltag: Frankfurt (H) 33. Spieltag: Bochum (A) 34. Spieltag: Leverkusen (H)

5. Platz: RB Leipzig, 45 Punkte Mit einem 3:1-Sieg gegen Hoffenheim hat sich RB Leipzig im Champions-League-Rennen zurückgemeldet. Im ersten Bundesliga-Spiel unter Interimstrainer Zsolt Löw stoppten die Sachsen die Bundesliga-Talfahrt. Es war gerade einmal der dritte Sieg in den vergangenen zwölf Spielen. Dass RB überhaupt noch im Rennen um Platz vier mitmischt, ist dem tollen Saisonstart mit acht ungeschlagenen Spielen und 20 Punkten daraus zu verdanken. Restprogramm: 29. Spieltag: Wolfsburg (A) 30. Spieltag: Kiel (H) 31: Spieltag: Frankfurt (A) 32. Spieltag: Bayern (H) 33. Spieltag: Bremen (A) 34. Spieltag: Stuttgart (H)

Anzeige

6. Platz: Borussia Mönchengladbach, 44 Punkte Drei Siege aus den letzten fünf Spielen schaffte unter den Teams im Champions-League-Rennen nur ein Verein: Borussia Mönchengladbach. Nach dem Fehlstart ins Jahr mit drei Pleiten am Stück im Januar schien das Team von Trainer Gerardo Seoane inzwischen gefestigt. Dann kam der erschreckend schwache Auftritt beim 1:1 gegen den FC St. Pauli. Doppelt bitter: Beim Auslaufen nach dem Spiel verletzte sich dann auch noch Nathan Ngoumou - Verdacht auf Achillessehnenriss! Dennoch: Die Ausgangslage ist nach den guten letzten Wochen ordentlich: Gladbach steht auf einem Europa-League-Platz. Kehrt die Borussia nach einer Saison, in der Seoane zwischenzeitlich schon um seinen Job bangen musste, sogar erstmals seit der Saison 2020/21 wieder in die Champions League zurück? Restprogramm: 29. Spieltag: Freiburg (H) 30. Spieltag: Dortmund (A) 31: Spieltag: Kiel (A) 32. Spieltag: Hoffenheim (H) 33. Spieltag: Bayern (A) 34. Spieltag: Wolfsburg (H)

Anzeige

7. Platz: SC Freiburg, 42 Punkte Trainer Julian Schuster trat beim SC Freiburg in die tiefen Fußspuren von Klub-Legende Christian Streich – und das mit Bravour. Doch seit einigen Wochen stecken die Freiburger in einer Abwärtsspirale fest: In den vergangenen güng Spielen gelang kein einziger Sieg. Dem 1:2 gegen Union Berlin folgte am Samstag eine herbe 1:4-Schlappe gegen den BVB. Belegten die Breisgauer vor einem Monat noch Champions-League-Rang vier, steht man nun nicht einmal mehr auf einem Europa-League-Platz. Restprogramm: 29. Spieltag: Mönchengladbach (A) 30. Spieltag: Hoffenheim (H) 31: Spieltag: Wolfsburg (A) 32. Spieltag: Leverkusen (H) 33. Spieltag: Kiel (A) 34. Spieltag: Frankfurt (H)

Anzeige

8. Platz: Borussia Dortmund, 41 Punkte So langsam schüttelt der BVB die Krise ab. Dem Sieg gegen Mainz ließ das Team von Niko Kovac ein 4:1 gegen den SC Freiburg folgen. Erstmals seit dem 16. Spieltag steht der BVB damit mal wieder in der oberen Tabellenhälfte. Aber die kommenden Wochen haben es in sich: Neben dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona warten Duelle gegen den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Richtungsweisende Wochen also für die Schwarz-Gelben. Restprogramm: 29. Spieltag: Bayern (A) 30. Spieltag: Mönchengladbach (H) 31: Spieltag: Hoffenheim (A) 32. Spieltag: Wolfsburg (H) 33. Spieltag: Leverkusen (A) 34. Spieltag: Kiel (H)

Anzeige