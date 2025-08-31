Torjäger Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Union Berlin vor einer Enttäuschung bewahrt.

In einem zähen Duell mit Union Berlin setzte sich die spielerisch erneut nicht vollends überzeugende Mannschaft von Borussia Dortmund mit 3:0 (1:0) durch - vor allem dank Serhou Guirassy, der nicht nur aufgrund seiner beiden Tore (44., 58.) der überragende Spieler auf dem Feld war, sondern auch als nimmermüder Ballverteiler glänzte.

So blieb ein bemerkenswert solides Debüt des erst am Mittwoch verpflichteten Argentiniers Aaron Anselmino nur eine Randnotiz. Doch mit dem Neuen hielt sich die defensive Dreierkette anders als beim Saisonauftakt beim FC St. Pauli (3:3) schadlos. Torhüter Gregor Kobel bekam derweil nur wenig Arbeit, erst nach der Pause wurde der Schweizer gegen Andrej Ilic (47.) und Tom Rothe (48.) gefordert. Für Dortmund traf noch Felix Nmecha (81.).

Carney Chukwuemeka, wie Anselmino neu beim BVB, saß zunächst auf der Bank, der ebenfalls unter der Woche verpflichtete Stürmer Fábio Silva fehlte wegen muskulärer Probleme. Jobe Bellingham durfte hingegen erstmals in der Bundesliga von Beginn an ran, was nach dem kuriosen Vorfall auf St. Pauli, als sich seine Eltern noch im Kabinengang bei BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl beschwert hatten, durchaus überraschte.