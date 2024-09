Bundesliga - FC Bayern: Goretzka, Musiala und Co. - Christoph Freund gibt Updates zu Verhandlungen

FC Bayern: Was passiert mit Thomas Müller und Manuel Neuer?

Bereits im kommenden Sommer laufen zudem die Arbeitspapiere von Manuel Neuer und Thomas Müller aus. Beide sollen - geht es nach Freund - gerne noch ein weiteres Jahr aktiv bleiben: "Über Manu und Thomas brauchen wir nicht viel zu reden. Wir sind in guten Gesprächen mit ihnen. Sie sind derzeit in einer sehr guten Form."

Freund weiter: "Sie sind mit der Mannschaft gut in die Saison gestartet und wir sind froh, dass wir sie haben. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten in Ruhe darüber sprechen, was sie vorhaben und wie sie ihre Rolle sehen. Wir wissen, was wir an ihnen haben und sie wissen, was sie bei Bayern haben".