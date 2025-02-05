Anzeige
Bundesliga

Bundesliga - FC Bayern: Harry Kane besitzt wohl eine Ausstiegsklausel

  • Aktualisiert: 23.09.2025
  • 09:01 Uhr
  • ran.de

Starstürmer Harry Kane verfügt beim deutschen Rekordmeister Bayern München einem Medienbericht zufolge über eine Ausstiegsklausel.

Wie die "Sport Bild" meldet, hätte der englische Nationalmannschaftskapitän im kommenden Sommer für eine Ablöse von 80 Millionen Euro wechseln dürfen. Der 31-Jährige habe die Frist für die Klausel im abgelaufenen Winter-Transferfenster jedoch verstreichen lassen.

Im kommenden Winter soll die Klausel hingegen wieder aktiv werden und einen Abgang im Sommer 2026 gegen eine Ablöse von 65 Millionen Euro ermöglichen. Kanes Vertrag läuft 2027 aus, dann wäre er ablösefrei.

Die Bayern wollten sich zu einer etwaigen Klausel nicht äußern.

Laut Informationen des Magazins habe sich Kane die Klausel im Zuge seines Wechsels 2023 von Tottenham Hotspur nach München zusichern lassen, falls er vorzeitig nach England zurückkehren wollen sollte.

Harry Kane: Wie geht es weiter?

Ein Abgang soll jedoch während der aktuellen Saison nie ein Thema gewesen sein, laut "Sport Bild" fühlen sich Kane und seine Familie in München sehr wohl.

Sportlich läuft es für Kane bei den Bayern bestens. In seiner ersten Saison wurde er mit 36 Ligatoren in 32 Spielen Torschützenkönig.

In der zweiten folgte mit dem Gewinn der Meisterschaft Kanes erster Mannschafts.Titel und er holte erneut mit 26 Treffern die Torjäger-Kanone.

Bleibt die Frage, ob die Bayern mit Kane angesichts seiner eingebauten Torgarantie trotz seiner 32 Jahre nochmal verlängern wollen oder doch auf die Suche nach einem Nachfolger gehen.

Stationen als Spieler

ZeitraumMannschaftPosition
08/2023 - 06/2027Bayern MünchenBayern MünchenSturm
07/2015 - 08/2023Tottenham HotspurTottenham HotspurSturm
07/2014 - 06/2015Tottenham HotspurTottenham HotspurSturm
05/2013 - 06/2014Tottenham HotspurTottenham HotspurSturm
02/2013 - 05/2013Leicester CityLeicester CitySturm
02/2013 - 02/2013Tottenham HotspurTottenham HotspurSturm
09/2012 - 02/2013Norwich CityNorwich CitySturm
05/2012 - 09/2012Tottenham HotspurTottenham HotspurSturm
01/2012 - 04/2012Millwall FCMillwall FCSturm
07/2011 - 12/2011Tottenham Hotspur U19Tottenham Hotspur U19Sturm
08/2011 - 12/2011Tottenham HotspurTottenham HotspurSturm
01/2011 - 06/2011Leyton OrientLeyton OrientSturm
07/2009 - 01/2011Tottenham Hotspur U18Tottenham Hotspur U18Sturm
07/2007 - 06/2009Tottenham Hotspur U16Tottenham Hotspur U16Sturm
