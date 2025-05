ran sieht sich an, welche Entscheidungen fallen könnten.

Feststeht bislang, dass Jahn Regensburg und der SSV Ulm sicher abgestiegen sind und der Hamburger SV als direkter Aufsteiger in die Bundesliga hochgeht. Mehr Entscheidungen fallen am 34. Spieltag.

In der 2. Bundesliga steht noch ein Spieltag aus und noch ist reichlich Spannung im Auf- und Abstiegskampf sowie im Rennen um die Relegationsplätze vorhanden.

Der 34. Spieltag in der 2. Bundesliga bringt die letzten großen Entscheidungen mit sich. Jubelt der 1. FC Köln über den Aufstieg?

Der 1. FC Köln hat dabei die besten Chancen und alles in der eigenen Hand. Schon mit einem Punkt am abschließenden Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern wären die Rheinländer nach nur einem Jahr zurück im Oberhaus.

Der HSV hat durch den beeindruckenden 6:1-Sieg am 33. Spieltag gegen Ulm vorzeitig den Aufstieg gesichert, der zweite direkte Aufstiegsplatz hinter den Hanseaten ist hingegen noch umkämpft.

Köln könnte also im Worst-Case-Szenario auf Platz 4 abrutschen. Elversberg tritt zum Abschluss beim FC Schalke 04 an, Paderborn reist zum Karlsruher SC.

Sollten die SV Elversberg (55) und der SC Paderborn (55) am 34. Spieltag gewinnen, würden sie noch an Köln vorbeiziehen, wenn die Funkel-Elf zuhause gegen Kaiserslautern verlieren sollte.

Alle Relegationsspiele zwischen Bundes- und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 22. bis 27. Mai LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn.

Sowohl Düsseldorf als auch die Pfälzer brauchen aber zunächst erst einmal Siege in ihren Partien am 34. Spieltag und dann auch noch Schützenhilfe. Beide Klubs bräuchten nämlich neben drei eigenen Punkten noch Niederlagen von Paderborn und Elversberg, um noch auf Platz 3 vorrücken zu können.

Neben Köln, Paderborn und Elversberg könnten auch noch Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf als Dritter der Abschlusstabelle in der Relegation um den Aufstieg spielen.

2. Bundesliga: Enges Rennen um den Klassenerhalt?

Während für Ulm und Regensburg der Abstieg bereits feststeht, hoffen einige Teams noch auf den direkten Klassenerhalt und damit darauf, die Relegation zu umgehen.

Eintracht Braunschweig (35 Punkte) geht als Drittletzter in den abschließenden Spieltag, müsste also nach jetzigem Stand in die Relegation gegen den Dritten der 3. Liga.

Aber auch Preußen Münster (35 Punkte) und Greuther Fürth (36 Punkte) sind noch nicht gerettet und könnten noch auf Platz 16 abrutschen. Theoretisch gilt das auch für Schalke 04, aber ein realistisches Szenario ist dies nicht, da die Gelsenkirchener drei Punkte und 14 Tore Vorsprung auf Braunschweig haben.

Die Niedersachsen empfangen noch den 1. FC Nürnberg, Münster reist nach Ulm und Fürth trifft auf den HSV. Braunschweig würde ein Punkt nur reichen, wenn Münster verliert. Gewinnt die Eintracht, dürften Münster oder Fürth nicht siegen. Münster würde ein Unentschieden unabhängig vom Braunschweiger Ergebnis reichen, wenn Fürth verliert.