Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 07. Januar, 20:25 Uhr: Bayern will wohl Lennart Karls jüngeren Bruder holen +++ Mit 17 Jahren hat sich Lennart Karl in dieser Saison zum Leistungsträger beim FC Bayern entwickelt. Laut "Sport Bild" werkeln die Bayern bereits an einem neuem Vertrag bis 2031 für ihren Youngster. Die Rede ist dabei von einem erhöhten Gehalt auf fünf bis sieben Millionen Euro pro Jahr. Doch parallel soll man bei den Bayern auch über einen weiteren Karl-Coup nachdenken. Denn wie die "Bild" berichtet, gibt es bei den Münchnern Überlegungen zu einer Verpflichtung von Lennarts Bruder Vincent Karl. Der ist mit 14 Jahren noch einmal drei Jahre jünger und spielt derzeit im Nachwuchsteam von Eintracht Frankfurt. Wie Lennart ist auch Vincent Karl Linksfuß. Bei den Frankfurtern agiert er als zentraler Mittelfeldspieler.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 07. Januar, 10:15 Uhr: Max Eberl rät Sacha Boey zum Abgang - möglicher Ersatz im Visier? +++ Max Eberl hat Sacha Boey öffentlich empfohlen, den FC Bayern München zu verlassen. Als er nach dem Testspiel beim FC Red Bull Salzburg (5:0) auf den Außenverteidiger angesprochen wurde, antwortete der Sportvorstand: "Wenn Hiroki (Ito, Anm. d. Red) und Phonzie (Alphonso Davies, Anm. d. Red.) wieder da sind, dann haben wir Außenverteidiger en masse und von sehr hoher Qualität. Und dann kann es für den einen oder anderen Spieler echt schwer werden. Dann macht es auch Sinn, wenn man sich Gedanken macht, sich vielleicht zu verändern." Boey wechselte Anfang 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum deutschen Rekordmeister, konnte sich bei den Bayern bisher jedoch nicht durchsetzen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der FC Bayern scheint sich bereits nach potenziellen Nachfolgern umzuschauen. Als Wunschspieler, der im Sommer verpflichtet werden könnte, gilt schon länger der 19 Jahre alte Außenverteidiger Givairo Read von Feyenoord Rotterdam. Die "Bild" und "Sky" hatten darüber berichtet. Der niederländische U21-Nationalspieler steht noch bis zum Sommer 2029 bei Feyenoord unter Vertrag. Sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf 25 Millionen Euro geschätzt. Auch interessant: FC Bayern - Lennart Karl bis 2031 beim FCB? Talent soll viel mehr verdienen

+++ 03. Januar, 23:15 Uhr: Michael Olise überzeugt statistisch europaweit +++ Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München präsentiert sich Michael Olise in herausragender Form und führt in gleich zwei zentralen Statistiken den europäischen Vergleich an. Das Statistikportal "Squawka" vermeldete nun, dass der Franzose im Kalenderjahr 2025 in den europäischen Topligen sowohl die meisten Großchancen herausspielte als auch die meisten Torvorlagen verbuchte. Mit 36 herausgespielten Großchancen setzt Olise demnach im europäischen Vergleich einen klaren Maßstab. Kein anderer Akteur kommt derzeit an diesen Wert heran. Rang zwei belegt Rayan Cherki, der für Olympique Lyon und Manchester City insgesamt 27 Großchancen vorbereitete. Dahinter folgt Lamine Yamal vom FC Barcelona mit 25. Auch in der Assist-Wertung steht Olise an der Spitze. In der Bundesliga legte er laut "Squawka" 18 Treffer auf. Erneut rangiert Cherki mit 15 Vorlagen auf dem zweiten Platz. Dritter ist Bruno Fernandes von Manchester United mit zwölf Assists, während Yamal mit elf den vierten Rang einnimmt. Damit avancierte Olise im zurückliegenden Jahr zum wohl effektivsten Kreativspieler Europas und untermauerte eindrucksvoll, welchen Volltreffer der FC Bayern mit seiner Verpflichtung landete. Im Sommer 2024 überwies der deutsche Rekordmeister 53 Millionen Euro an Crystal Palace, eine Investition, die sich bislang voll auszahlt.

- Anzeige -

+++ 03. Januar, 13:20 Uhr: Bayern verkündet überraschenden Neuzugang +++ Neuzugang für den FC Bayern. Der Rekordmeister hat bekannt gegeben, dass Offensivspieler Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa ausgeliehen wird. Der Mitteilung zufolge erhält der 18-Jährige vorerst einen bis 30. Juni 2026 gültigen Kontrakt. Aufgrund einer kleineren Blessur wird Ndiaye aber erst nach dem Trainingsauftakt in das Mannschaftstraining der Münchner einsteigen.

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bei den Gambinos Stars Africa handelt es sich um eine Fußballakademie aus Gambia. Diese kooperiert seit 2023 mit Red&Gold Football, einem Joint Venture des FCB mit dem MLS-Klub Los Angeles FC.

- Anzeige -

+++ 02. Januar, 06:40 Uhr: Milan nimmt wohl Bayern-Star Kim ins Visier +++ Die AC Mailand ist aktuell auf der Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung. Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" hat der Klub Bayern-Verteidiger Min-jae Kim ins Visier genommen. Demnach ist Milan-Sportdirektor Igli Tare auf der Suche nach einem international erfahrenen Spieler, der auch die italienische Liga bereits kennt. Eine Anforderung, die der Südkoreaner erfüllt, spielte er doch in der Saison 2022/23 in Neapel und gewann dort auf Anhieb den Meistertitel. Zudem wurde der 29-Jährige zum besten Verteidiger der Liga gewählt, ehe ihn die Bayern für 50 Millionen Euro verpflichteten. Allzu einfach wäre ein Transfer aber nicht. So stellt bereits das üppige Gehalt von geschätzen 17 Millionen Euro pro Saison für den Serie-A-Klub ein Problem dar. Bayern müsste bei einem Winter-Wechsel Teile davon übernehmen. Hinzu kommt: Zwar sind in der Bayern-Startelf eigentlich Dayot Upamecano und Jonathan Tah gesetzt, Trainer Vincent Kompany will Kim laut "Bild" dennoch nicht abgeben. Und auch Kim selbst möchte sich weiter bei den Bayern durchsetzen, zumal unklar ist, ob Upamecano seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert. Die FCB-Bosse würden Kim aber wohl ohnehin nur bei einem Mega-Angebot im Bereich von 50 Millionen abgeben - und bräuchten dann selbst einen Ersatz noch in diesem Winter.

- Anzeige -

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers