Bundesliga - FC Bayern München vs. RB Leipzig: Das Auftaktduell im Head-to-Head

Zum Auftakt der Bundesliga empfängt der FC Bayern München am Freitag RB Leipzig. Im Vorfeld hat ran die beiden Teams in einem Head-to-Head-Vergleich gegenübergestellt. Von Julian Erbs Auch in dieser Saison zählt für den FC Bayern München nur ein Ziel: die Meisterschaft. Gleich zum Auftakt der Bundesliga-Spielzeit 2025/26 soll gegen RB Leipzig (Freitag, ab 19:50 live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) der Grundstein dafür gelegt werden. Die Sachsen begrüßen nach einer schwachen vergangenen Saison, bei der es nicht für Europa gereicht hat, einige Neuzugänge, mussten jedoch auch prominente Abgänge wie Benjamin Sesko verkraften. Wie stehen die beiden Teams im direkten Vergleich da? ran nimmt das Duell vorab im Head-to-Head unter die Lupe.

Torhüter: Manuel Neuer vs. Peter Gulacsi Manuel Neuer zählt zu den besten Torhütern der Fußballgeschichte. Mit seinen 39 Jahren befindet er sich allerdings – selbst für einen Keeper – im absoluten Spätherbst seiner Karriere.

Dennoch hat er sowohl gegen Ende der vergangenen Saison als auch beim 2:1 im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den VfB Stuttgart mit zwei Weltklasse-Paraden eindrucksvoll bewiesen, dass er weiterhin auf höchstem Niveau mithalten kann. Peter Gulacsi gilt als äußerst solider Bundesliga-Torhüter und setzte sich in der Vorbereitung gegen seinen deutlich jüngeren Konkurrenten Maarten Vandevoordt durch. Mit 14 weißen Westen in 30 Ligapartien der vergangenen Saison hat er zudem eindrucksvoll Eigenwerbung betrieben. Nichtsdestotrotz hat Neuer im Torwartduell die Nase vorn. FCB vs. RBL 1:0

Rechtsverteidigung: Konrad Laimer vs. Ridle Baku Ein besonders spannendes Duell: Ridle Baku, der nach seinem Winterwechsel von Wolfsburg nach Leipzig – auch begünstigt durch die Verletzung von Benjamin Henrichs – sofort einen Platz in der Startelf fand, trifft auf Konrad Laimer, der bei den Bayern als Allrounder gilt. Beide Spieler sind flexibel einsetzbar: Baku überzeugt vor allem im Offensivspiel und bringt seine Mitspieler immer wieder clever in Szene, während Laimer seine Stärken in der Defensive hat. Ein absoluter Mentalitätsspieler, der sich vor keinem Zweikampf scheut. Ein enges Duell mit keinem Sieger. Unentschieden. FCB vs. RBL 1,5:0,5

Innenverteidigung: Dayot Upamecano vs. Willi Orban Dayot Upamecano hat sich nach einigen Wacklern zu einer echten Stütze in der Defensive entwickelt: zweikampfstark – wie zuletzt im Supercup gegen Nick Woltemade –, schnell und mit einer starken Spieleröffnung. So stark, dass er sich seinen Platz als Stamm-Innenverteidiger in der hochkarätig besetzten französischen Nationalmannschaft zurückerobert hat und Vereine wie Manchester United Interesse an einer Verpflichtung zeigen sollen. Willi Orban überraschte in der vergangenen Saison mit seiner Torgefährlichkeit und zählte zu den wenigen Konstanten im Leipziger Spiel. Zu Beginn der neuen Spielzeit musste er jedoch hinnehmen, dass David Raum ihm die Kapitänsbinde abgenommen hat. Klarer Vorteil FC Bayern. FCB vs. RBL 2,5:0,5

Innenverteidigung: Jonathan Tah vs. Castello Lukeba Einer der wenigen Transfers, die der Rekordmeister schon früh in der Transferperiode festmachte: Jonathan Tah gilt als bulliger und zweikampfstarker Innenverteidiger, der Verantwortung übernimmt. Inzwischen ist er sogar schon Teil des Mannschaftsrats. Vor allem aber in den Nations-League-Gruppenspielen mit der DFB-Elf gegen die Niederlande wurden seine Schwächen sichtbar, als er dem Tempo von Brian Brobbey immer wieder nicht gewachsen war. Bleibt abzuwarten, wie er mit dem pfeilschnellen Lois Openda zurecht kommen wird. Castello Lukeba ist sieben Jahre jünger als Tah und gilt als großes Talent, das immer wieder mit internationalen Topklubs in Verbindung gebracht wird. Die Fähigkeiten bringt er bereits mit, doch aktuell hat Tah – auch dank seiner Erfahrung – noch die Nase vorn. Knapper Punktgewinn für den FCB. FCB vs. RBL 3,5:0,5

Linksverteidigung: Josip Stanisic vs. David Raum Ein spannendes Duell zweier unterschiedlicher Spielertypen, die jedoch dieselbe Position bekleiden. Josip Stanisic, eigentlich gelernter Innenverteidiger, muss derzeit den verletzten Alphonso Davies ersetzen, der nach seinem Kreuzbandriss erst gegen Ende des Jahres zurückkehren wird. Dabei überzeugt er vor allem durch sein mannschaftsdienliches Auftreten und sein nahezu fehlerfreies Spiel. David Raum, zu dieser Saison zum neuen Kapitän der Leipziger ernannt, bringt reichlich Außenverteidiger-Qualität mit: hohes Tempo, gefährliche Flanken, Führungsstärke und eine verlässliche Rückwärtsbewegung – etwas, das vielen offensivstarken Außenverteidigern oft fehlt. Auch wenn Stanisic seine Aufgabe solide erfüllt, liegen die Vorteile leicht auf Seiten der Leipziger. FCB vs. RBL: 3,5:1,5

Defensives Mittelfeld: Joshua Kimmich vs. Nicolas Seiwald Eines der klareren Duelle in diesem Head-to-Head-Vergleich: Joshua Kimmich gehört zu den besten Sechsern der Welt, während Nicolas Seiwald ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler mit guten Anlagen ist, jedoch in einer ganz anderen Kategorie spielt. Klarer Punkt für den Rekordmeister. FCB vs. RBL 4,5:1,5

Defensives Mittelfeld: Leon Goretzka vs. Xaver Schlager Hier ist das Duell wieder deutlich enger: Leon Goretzka, der bei den Bayern schon auf dem Abstellgleis stand, hat zu alter Stärke zurückgefunden und profitiert nun von der Verletzung von Aleksandar Pavlovic. Xaver Schlager stand in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur in fünf Pflichtspielen auf dem Platz, hat sich dank einer starken Vorbereitung jedoch seinen Stammplatz zurückerobert. Beide sind kämpferisch starke Spieler, doch Goretzka verschafft sich dank seiner spielerischen Qualität den knappen Vorteil. Nächster Punkt für den FCB. FCB vs. RBL 5,5:1,5

Rechter Flügel: Serge Gnabry vs. Yan Diomande Serge Gnabrys beste Zeit beim FC Bayern liegt eigentlich hinter ihm. Wegen der angespannten Personalsituation in der Offensive wird er gegen Leipzig voraussichtlich trotzdem von Beginn an spielen. Er ist weiterhin offensiv flexibel einsetzbar und bringt nach wie vor Tempo mit, erreicht aber nicht mehr das Niveau von einst, als er etwa gegen Tottenham Hotspur in der Champions League mit vier Treffern überragte. Bei Leipzig steht wohl ein völlig unbeschriebenes Blatt vor seinem Bundesliga-Debüt: Yan Diomande, gerade einmal 18 Jahre alt, kam vom spanischen Klub CD Leganes. Für das umworbene Talent aus der Elfenbeinküste zahlten die Leipziger 20 Millionen Euro. Auch wenn Gnabry seit längerem seiner Form hinterherläuft, fehlt Diomande noch eine Menge, um dieses Duell für sich zu entscheiden. FCB vs. RBL 6,5:1,5

Offensives Mittelfeld: Michael Olise vs. Xavi Simons Das Duell auf der Zehner-Position dürfte das qualitativ hochwertigste in diesem Vergleich sein. Michael Olise zählte in der vergangenen Saison zu den besten Bundesliga-Spielern und gilt zugleich als einer der gelungensten Transfers der vergangenen Jahre beim Rekordmeister. Xavi Simons, ebenfalls ein hochtalentierter Offensivspieler, wird aller Voraussicht nach gegen die Bayern sein letztes Spiel für Leipzig bestreiten. Ein Wechsel zum FC Chelsea soll sich im finalen Stadium befinden. Beide sind Unterschiedsspieler, doch Olise bewies über die verschiedenen Wettbewerbe mehr Konstanz. FCB vs. RBL 7,5:1,5

Linker Flügel: Luis Diaz vs. Antonio Nusa Luis Diaz gilt als Königstransfer des FC Bayern und wird gegen Leipzig sein erstes Bundesligaspiel absolvieren. Der über die linke Seite kommende Kolumbianer, ausgestattet mit hoher Geschwindigkeit und starker Schusstechnik, wird zeigen wollen, dass die Ablösesumme von 70 Millionen Euro gerechtfertigt war. Antonio Nusa, im vergangenen Sommer für 21 Millionen Euro aus Brügge verpflichtet, zeigte in seiner ersten Saison im deutschen Fußball vielversprechende Ansätze. Sein Spiel war aber stellenweise zu verspielt und das Ergebnis daraus häufig nicht ausreichend. Bei allem Talent, das der Norweger mitbringt, geht dieser Punkt dennoch an die Bayern. FCB vs. RBL 8,5:1,5

Sturm: Harry Kane vs. Lois Openda Die Qualität der Bayern-Spieler hebt sich auf vielen Positionen deutlich ab, was natürlich auch mit den hohen Ambitionen des Klubs zusammenhängt. Harry Kane kommt in seinen ersten 97 Pflichtspielen für den FCB auf beeindruckende 110 direkte Torbeteiligungen – Werte, mit denen nur wenige Spieler mithalten können. Auch wenn Lois Openda viel Qualität mitbringt, spielt er auf einem deutlich niedrigeren Niveau als der Engländer. In der vergangenen Rückrunde kam er lediglich auf drei Torbeteiligungen – für seine Ansprüche eindeutig zu wenig. Das letzte Duell des Head-to-Head-Vergleichs geht an die Münchener. Damit lautet der Endstand FC Bayern München vs. RB Leipzig 9,5:1,5