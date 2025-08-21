Anzeige
FC Bayern München: Tom Bischof fällt aus - Neuzugang muss operiert werden

  • Veröffentlicht: 21.08.2025
  • 12:44 Uhr
  • ran

Der FC Bayern München muss zum Bundesliga-Start ohne Tom Bischof auskommen. Der Neuzugang von der TSG Hoffenheim verpasst die Partie gegen RB Leipzig nach einer Operation.

Tom Bischof kann an diesem Freitag im Heimspiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig (Freitag, ab 19:50 live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) zum Bundesliga-Start nicht auflaufen. Wie der Rekordmeister bekanntgab, fehlt der 20-Jährige, weil er sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen musste.

Über die Länge der Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben. Der Youngster gilt als Backup im zentralen Mittelfeld, wo zuletzt auch Aleksandar Pavlovic wegen eines Augenhöhlenbruchs fehlte. Beim 2:1 über den VfB Stuttgart im Franz-Beckenbauer-Supercup kam Bischof in der Nachspielzeit für Leon Goretzka in die Partie, der neben Joshua Kimmich auflief.

FC Bayern trifft zum Bundesliga-Auftakt auf RB Leipzig

Bischof fehlt dem FC Bayern: Zwangspause wohl bis zu Länderspielen

Bei der Klub-WM hatte der für etwa 300.000 Euro von der TSG Hoffenheim geholte Linksfuß lediglich beim 0:1 im letzten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon 45 Minuten Einsatzzeit bekommen. Auf sein Bundesliga-Debüt für die Bayern muss er also länger warten.

Die nächste Partie bestreiten die Münchner am Mittwoch beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden im Nachholspiel der ersten Runde im DFB-Pokal. Drei Tage später steigt das erste Auswärtsspiel in der Bundesliga beim FC Augsburg. Laut "Sky" geht der FC Bayern davon aus, dass Bischof auch diese Partien verpassen wird.

Danach steht die erste Länderspielpause der Saison an. Im Juni hatte Bischof im Kader des DFB-Teams für das Nations League Final Four gestanden. Sein Debüt feierte er beim 0:2 gegen Frankreich im Spiel um Platz drei, als er 25 Minuten vor Schluss Goretzka ersetzte.

