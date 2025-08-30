Trotz erneuter Transfer-Unruhen setzt der FC Bayern seinen makellosen Saisonstart mit einem schwer erkämpften Sieg beim FC Augsburg fort. Der FC Bayern hat beim Wiedersehen mit Sandro Wagner ungeachtet aller erneuten Transfer-Unruhen seinen makellosen Saisonstart fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann am Samstag ihr erstes Auswärtsspiel der neuen Bundesliga-Saison beim von Wagner trainierten FC Augsburg mit 3:2 (2:0), machte es in der Schlussphase aber unnötig spannend. Zwei Tage vor Schließung des Transferfensters rumort es derweil gewaltig hinter den Kulissen des Rekordmeisters.

Anzeige

Anzeige

Chelsea will kurzfristig aus Leihe mit Jackson aussteigen Kurz vor Anpfiff war durchgesickert, dass der FC Chelsea aus dem geplanten Leihgeschäft mit Stürmer Nicolas Jackson aussteigen will. Für die Bayern wäre es ein erneuter Rückschlag in einem ohnehin schwierigen Transferfenster, doch immerhin sportlich läuft es in der Frühphase der Saison. FC Bayern beim FC Augsburg: Die Noten der Bayern-Stars

FC Bayern: FC Chelsea will aus Jackson-Leihgeschäft aussteigen Dank der Treffer von Serge Gnabry (28.), Luis Díaz (45.+4) und Michael Olise (48.) gehen die Bayern mit der perfekten Ausbeute von vier Siegen aus vier Pflichtspielen in die erste Länderspielpause der neuen Spielzeit. Kristijan Jakic (53.) und Mert Kömür (76.) brachten Augsburg nach der Pause unverhofft zurück ins Spiel, das Comeback gelang nicht mehr.

Anzeige

Anzeige

Verhalten von Boey nach Kopfballduell erzürnt Wagner In der Nachspielzeit sorgte ein hartes Kopfballduell zwischen Sacha Boey und Robin Fellhauer für Aufregung. Der Bayern-Spieler traf den Augsburger mit der Stirn hart an der Schläfe. Fellhauer fiel ungebremst zu Boden und musste minutenlang behandelt werden. Anschließend wurde er unter viel Beifall des Publikums vom Platz getragen. Bei der Aktion erlitt der Abwehrspieler eine schwere Gehirnerschütterung. "Das war ein brutales Foul ehrlicherweise", kommentierte FCA-Trainer anschließend bei "Sky". "Ich unterstelle ihm natürlich keine Absicht. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass er nicht ganz cool weggeht und sich direkt entschuldigt, und nicht erst, wenn er sieht, dass sich der junge Mann nicht mehr bewegen kann." In Augsburg waren am Samstag zunächst alle Augen auf Wagner gerichtet. Doch das Heimspieldebüt des 37-Jährigen, noch dazu gegen den Verein, für den er in der Jugend und als Profi insgesamt 14 Jahre lang gespielt hatte, geriet aus Bayern-Sicht schnell zur Nebensache. Kurz vor Anpfiff berichteten mehrere englische Medien, dass Chelsea nach der Verletzung von Stürmer Liam Delap die mit den Bayern bereits beschlossene Leihe von Jackson platzen lässt. "Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl daraufhin bei Sky. Jackson war zuvor bereits in München gelandet, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Etwa 40 Kilometer Luftlinie weiter nördlich vergaben die Bayern gegen Augsburg schon in der Anfangsphase zwei Großchancen zur Führung.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen