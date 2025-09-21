Bundesliga: Hamburger SV feiert historischen Sieg – Fans mit Freibier im Volkspark

Nach über sieben Jahren ohne Bundesliga-Sieg feiert der Hamburger SV im Kellerduell gegen Heidenheim einen historischen 2:1-Erfolg. Luka Vuskovic erzielte dabei sein erstes Tor für die Hamburger. Als die über siebenjährige Wartezeit auf einen Bundesliga-Dreier endlich ein Ende fand, brachen im Hamburger Volkspark alle Dämme. Die Profis des Hamburger SV tanzten ausgelassen vor der Nordtribüne, Trainer Merlin Polzin verspürte ein "absolut geiles Gefühl" und die Fans feierten mit 4400 Litern Freibier vor der Arena bis tief in die Nacht. Achter Platzverweis: Unrühmlicher Rekord für Dominik Kohr vom 1. FSV Mainz 05

Heftige Kritik nach umstrittenem Handelfmeter in Hoffenheim - "Es ist genug!" Es fühle sich "unglaublich" an, sagte Verteidiger Miro Muheim und sprach seinen Mitspielern dabei aus der Seele: "Dieser Sieg war extrem wichtig und die Freude riesig. Die verrückte Stimmung im Stadion hat Bände gesprochen." Sieben Jahre und vier Monate oder 2688 Tage hatten die Hamburger keinen Sieg mehr im Oberhaus errungen und auch keinen Treffer mehr erzielt - und so herrschte nach dem 2:1 (1:0) im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim beim HSV der Ausnahmezustand.

Hamburger SV jubelt über Luka Vuskovic trotz gebrochener Finger Dass der Sieg aufgrund etlicher Heidenheimer Großchancen durchaus glücklich war und der prominente Aufsteiger in dieser Form Probleme im Kampf um den Klassenerhalt bekommen dürfte, blieb ein Randaspekt. Im Vordergrund standen Geschichten wie die des starken Keepers Daniel Heuer Fernandes, die vom überzeugenden neuen Spielmacher Fabio Vieira oder vor allem die Geschichte des 18-jährigen Luka Vuskovic, der das historische erste Tor nach der Erstliga-Rückkehr erzielte - trotz einer verrückten Verletzung, die er sich selbst zugefügt hatte. "Nachdem ich eine große Chance vergeben hatte, habe ich dummerweise gegen den Pfosten geschlagen", berichtete der Innenverteidiger. Seine erste Diagnose: "Ich habe mir wahrscheinlich zwei Finger gebrochen."

Rayan Philippe erhöht für den Hamburger SV Die Folgen seines unkontrollierten Faustschlages waren nicht zu übersehen: Vuskovic stand mit dick bandagierter rechter Hand in den Katakomben des Volksparkstadions, Zeige- und Mittelfinger waren nach seinem selbst verschuldeten Pfosten-Malheur in der 28. Minute geschient. Und doch strahlte der Youngster, jüngerer Bruder des wegen Dopings gesperrten HSV-Verteidigers Mario Vuskovic, übers ganze Gesicht. Kein Wunder: Denn nur 14 Minuten nach der vergebenen Großchance, als er eine Volleyabnahme aus kurzer Distanz freistehend über den Kasten drosch, erlöste der Kroate sich und die Fans mit seinem Treffer zum 1:0. Rayan Philippe erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0 (59.). Der Heidenheimer Anschlusstreffer durch Bundesliga-Debütant Adam Kölle (90.+3) fiel nicht mehr ins Gewicht.