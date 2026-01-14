Keine weitere Spielabsage: Wie der Hamburger SV mitteilt, konnte das Stadiondach von Schnee und Eis befreit werden. Dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach steht nichts im Weg.

Der 18. Bundesliga-Spieltag kann wohl wie geplant über die Bühne gehen. Nachdem bislang nicht sicher war, ob das Heimspiel des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) wegen Schnee und Eis auf dem Dach stattfinden kann, gibt es nun Entwarnung.

Nach Überprüfung des Daches durch Fachstatiker und HSV-Verantwortliche soll die Sperrung des Volksparkstadions am Freitagnachmittag aufgehoben werden. "Der permanente Einsatz von Höhenrettern nach der gestrigen Freigabe des Daches für Höhenarbeiten sowie das weiterhin anhaltende Tauwetter haben die Situation positiv beeinflusst und die Dachlage entschärft", teilte der HSV am Donnerstag auf seiner Website mit.

Die Sicherheit der Zuschauer sei gewährleistet. Die Arbeiten an der Dachmembran gehen dabei bis Freitag weiter: "Zwölf Höhenretter sind ununterbrochen im Einsatz, um Restschnee und -Eis an bestimmten Stellen im Nord- und Südwesten vom Stadiondach zu schieben."

An den kritischen Stellen hatte sich massiv Schnee und Tauwasser abgelagert und den unter dem Dach hängenden Catwalk "in zum Teil erhebliche Schieflage gebracht", was zur Absage des Spiels gegen Bayer Leverkusen am Dienstag führte.