Bundesliga - Keine Spielabsage: Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach kann stattfinden
- Aktualisiert: 15.01.2026
- 16:17 Uhr
- Julian Huter
Keine weitere Spielabsage: Wie der Hamburger SV mitteilt, konnte das Stadiondach von Schnee und Eis befreit werden. Dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach steht nichts im Weg.
Der 18. Bundesliga-Spieltag kann wohl wie geplant über die Bühne gehen. Nachdem bislang nicht sicher war, ob das Heimspiel des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) wegen Schnee und Eis auf dem Dach stattfinden kann, gibt es nun Entwarnung.
Nach Überprüfung des Daches durch Fachstatiker und HSV-Verantwortliche soll die Sperrung des Volksparkstadions am Freitagnachmittag aufgehoben werden. "Der permanente Einsatz von Höhenrettern nach der gestrigen Freigabe des Daches für Höhenarbeiten sowie das weiterhin anhaltende Tauwetter haben die Situation positiv beeinflusst und die Dachlage entschärft", teilte der HSV am Donnerstag auf seiner Website mit.
Die Sicherheit der Zuschauer sei gewährleistet. Die Arbeiten an der Dachmembran gehen dabei bis Freitag weiter: "Zwölf Höhenretter sind ununterbrochen im Einsatz, um Restschnee und -Eis an bestimmten Stellen im Nord- und Südwesten vom Stadiondach zu schieben."
An den kritischen Stellen hatte sich massiv Schnee und Tauwasser abgelagert und den unter dem Dach hängenden Catwalk "in zum Teil erhebliche Schieflage gebracht", was zur Absage des Spiels gegen Bayer Leverkusen am Dienstag führte.
HSV-Spiel gegen Gladbach findet statt: "Lage hat sich entspannt"
Bis zu 350 Kilogramm Schnee- und Tauwasserlast pro Quadratmeter wurden gemessen. Bis Freitagnachmittag sollen diese noch abgetragen werden. "Wir freuen uns sehr, dass sich die Lage dank der zielgerichteten Arbeit der Höhenretter und dank der unterstützenden Plustemperaturen entspannt hat", freut sich HSV-Stadiondirektor Daniel Nolte.
Der unter dem Dach hängende Catwalk sei über 30 Zentimeter und damit fast in seine normale Position hochgekommen. Damit steht dem Spiel gegen Gladbach laut Nolte nichts mehr im Weg: "Es wurden keine nachhaltigen Schäden festgestellt. Die noch auf dem Dach befindlichen Schneereste werden nun wie vorgesehen in den nächsten Tagen tauen und normal abfließen."
Zuvor wackelte die Austragung des ersten Rückrundenspiels. "Es haben sich auch an anderen Stellen des Daches Tauwasser-Ansammlungen und weitere Punktlasten entwickelt, auch aufgrund des nun einsetzenden Regens", hatte Nolte dem "NDR" gesagt.
Unter dem Schnee auf dem Dach des Stadions hatte sich Tauwasser gebildet und dadurch verformte sich der sogenannte Catwalk, der Laufsteg unter dem Stadiondach. Im Worst-Case-Szenario hätte die Membran des Stadiondaches reißen können und der Catwalk wäre in die Zuschauer gefallen.
Daher sei die Absage der Partie unter der Woche "unumgänglich" gewesen. Die steigenden Temperaturen und der Regen verkomplizierten die Lage im Volkspark-Stadion weiter. Nolte versprach jedoch bereits: "Wir werden mit Hochdruck daran arbeiten, damit wir zum Heimspiel gegen Gladbach ein spieltaugliches und sicheres Volksparkstadion öffnen können."
Aller Schweiß hat sich gelohnt, rechtzeitig vor dem Wochenende kann grünes Licht gegeben werden.