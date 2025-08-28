St. Pauli zu Gast beim HSV: Wo gibt's einen Ticker zum Freitagabend-Spiel der Bundesliga?

Hamburger SV - FC St. Pauli heute live: Wo läuft das Bundesliga-Match im Pay-TV?

Der Hamburger SV steht vor seinem ersten Bundesliga-Aufstieg seit gut sieben Jahren. Für die Rothosen geht es am Freitagabend gegen den Stadt-Rivalen FC St. Pauli. Hier läuft die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Der HSV ist zurück in der Bundesliga! Nach siebenjähriger Abstinenz traten die Rothosen am Sonntag erstmals wieder im Oberhaus an und entführten beim 0:0 gegen Gladbach gleich mal einen Punkt vom Niederrhein.

Nach einer völlig verpatzten Vorbereitung - inklusive fünf Testspiel-Niederlagen am Stück - und einer Fast-Blamage im DFB-Pokal gegen Pirmasens dürfte man beim HSV erleichtert über den Punktgewinn sein.

Nun soll jedoch auch der erste Saisonsieg her. Für die Fans gäbe es dafür kein besseres Ereignis als ein Heimspiel gegen den Stadt-Rivalen FC St. Pauli.

Der Tabellen-14. der Vorsaison ist ebenfalls mit einem Remis in die neue Saison gestartet. Beim furiosen 3:3 gegen Dortmund gelang St. Pauli eine grandiose Aufholjagd in der Schlussphase, die jedoch auch der Roten Karte gegen BVB-Youngster Mané zugrunde lag.

Folgt nun ein Sieg gegen den HSV am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER), kann man aus St.Pauli-Sicht von einem fast perfekten Saisonstart sprechen.

Im direkten Vergleich führt der Hamburger SV mit 35 Siegen, elf Remis und 18 Niederlagen. Dies hat aber nicht viel zu sagen. Beim letzten Aufeinandertreffen im April 2024 gewann der HSV mit 1:0, jedoch stieg St. Pauli dennoch am Ende der Spielzeit auf - und der Rivale nicht.