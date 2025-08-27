Am Freitag empfängt der HSv st. Pauli
Hamburger SV gegen FC St. Pauli: Mega-Sicherheitsaufgebot beim Derby - das erwartet die Polizei!
Am Freitag steht das Hamburger Stadtderby an. Der HSV empfängt im Volkspark den Nachbarn aus St. Pauli. Bereits im Vorfeld laufen die Sicherheitsplanungen für das Risikospiel auf Hochtouren.
Wenn der FC St. Pauli am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) im Volksparkstadion beim Hamburger SV gastiert, befindet sich Hamburg im Ausnahmezustand. Erstmals seit 2011 treffen die beiden Vereine in der Bundesliga aufeinander. Auch für die Polizei vor Ort wird das Derby zur Herausforderung - die Sicherheitsmaßnahmen sind enorm.
Einem Bericht der "Bild" zufolge rechnet man mit über 1.000 Polizisten im Hamburger Stadtgebiet am Tag der Begegnung. Dafür sollen extra Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Bayern in die norddeutsche Millionenstadt reisen. Zudem sollen Polizeihubschrauber und Wasserwerfer eingesetzt werden.
Auch im Stadion wurden die Sicherheitsmaßnahmen drastisch erhöht. So sollen 750 Ordner vor Ort sein. Durch das Verbot von Alkohol im Stadion soll zudem möglichen Eskalationen vorgebeugt werden.
Fanmärsche geplant
Die Einsatzkräfte müssen mit enormen Menschenmassen rechnen. Es ist davon auszugehen, dass beide Fanlager externe Unterstützung erhalten: Der HSV von Kopenhagen- sowie Lübeck-Hooligans und die Kiezkicker von Hools aus Babelsberg und Bremen.
Vor dem Spiel kommt es zudem zu Fanmärschen der beiden Lager. Der HSV plant, dabei vom Rathaus Altona bis zum Stadion durch die Stadt zu gehen - dabei ist mit 6.000 Teilnehmern zu rechnen. St. Pauli setzt dagegen wohl auf eine Fahrrad- und Roller-Tour, ausgehend vom Millerntor bis zum Volkspark. Hierbei wird mit 3.000-4.00 Fans gerechnet.
Brisant: Nur knapp einen Kilometer vom Schauplatz entfernt findet zeitgleich ein Open-Air-Konzert von Musiker Cro statt. Auch deswegen wird eine frühe Anreise empfohlen.