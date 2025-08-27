Anzeige
Am Freitag empfängt der HSv st. Pauli

Hamburger SV gegen FC St. Pauli: Mega-Sicherheitsaufgebot beim Derby - das erwartet die Polizei!

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 15:25 Uhr
  • ran.de

Am Freitag steht das Hamburger Stadtderby an. Der HSV empfängt im Volkspark den Nachbarn aus St. Pauli. Bereits im Vorfeld laufen die Sicherheitsplanungen für das Risikospiel auf Hochtouren.

Wenn der FC St. Pauli am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) im Volksparkstadion beim Hamburger SV gastiert, befindet sich Hamburg im Ausnahmezustand. Erstmals seit 2011 treffen die beiden Vereine in der Bundesliga aufeinander. Auch für die Polizei vor Ort wird das Derby zur Herausforderung - die Sicherheitsmaßnahmen sind enorm.

Einem Bericht der "Bild" zufolge rechnet man mit über 1.000 Polizisten im Hamburger Stadtgebiet am Tag der Begegnung. Dafür sollen extra Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Bayern in die norddeutsche Millionenstadt reisen. Zudem sollen Polizeihubschrauber und Wasserwerfer eingesetzt werden.

Anzeige
Anzeige
22.08.2025, Allianz Arena, München, GER, 1.FBL, FC Bayern München vs RB Leipzig , im Bild Harry Kane (München) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video....

DFB-Pokal live: Wiesbaden vs. Bayern hier im kostenlosen Livestream

Das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal live im ZDF-Livestream auf Joyn

Anzeige

Auch im Stadion wurden die Sicherheitsmaßnahmen drastisch erhöht. So sollen 750 Ordner vor Ort sein. Durch das Verbot von Alkohol im Stadion soll zudem möglichen Eskalationen vorgebeugt werden.

Anzeige

Fanmärsche geplant

Die Einsatzkräfte müssen mit enormen Menschenmassen rechnen. Es ist davon auszugehen, dass beide Fanlager externe Unterstützung erhalten: Der HSV von Kopenhagen- sowie Lübeck-Hooligans und die Kiezkicker von Hools aus Babelsberg und Bremen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Vor dem Spiel kommt es zudem zu Fanmärschen der beiden Lager. Der HSV plant, dabei vom Rathaus Altona bis zum Stadion durch die Stadt zu gehen - dabei ist mit 6.000 Teilnehmern zu rechnen. St. Pauli setzt dagegen wohl auf eine Fahrrad- und Roller-Tour, ausgehend vom Millerntor bis zum Volkspark. Hierbei wird mit 3.000-4.00 Fans gerechnet.

Brisant: Nur knapp einen Kilometer vom Schauplatz entfernt findet zeitgleich ein Open-Air-Konzert von Musiker Cro statt. Auch deswegen wird eine frühe Anreise empfohlen.

Mehr News und Videos
Kimmich hatte heftig protestiert
News

Änderung! DFB reagiert auf VAR-Ärger bei Auftakt

  • 27.08.2025
  • 16:01 Uhr
24.08.2025: Fußball:Öffentliches Training on Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac (Borussia Dortmund) boebachtet das Training. *** 24 08 2025 Football Public training session on Borussia Dortmund ...
News

Typisch BVB! Kovac-Verlängerung ist falsches Zeichen

  • 27.08.2025
  • 15:16 Uhr
HSV-Trainer Merlin Polzin ist heiß auf das Derby
News

Polzin ist heiß auf das Derby - und appelliert an die Fans

  • 27.08.2025
  • 14:55 Uhr
Aaron AnselminoUpdate
News

Nächster Neuzugang fix: BVB landet Chelsea-Doppelschlag

  • 27.08.2025
  • 14:47 Uhr
imago images 1062169055
News

BVB stellt neues Trikot vor: So reagieren die Fans

  • 27.08.2025
  • 14:46 Uhr
Vincent Kompany und Uli Hoeneß
News

Geheimes Treffen: Das fordert Kompany angeblich von Hoeneß

  • 27.08.2025
  • 14:09 Uhr
SL Benfica v FC Bayern München: Group C - FIFA Club World Cup 2025
News

Bayern schwärmen von Gnabry: Sind die Lobeshymnen verfrüht?

  • 27.08.2025
  • 14:05 Uhr

BVB: "Abmahnung" für neues Trikots - Fans uneinig

  • Video
  • 02:09 Min
  • Ab 0
Eintracht Frankfurt v SV Werder Bremen - Bundesliga
News

Jäger? Frankfurt hat Bayern sogar etwas voraus

  • 27.08.2025
  • 12:20 Uhr
BDFL-Präsident: Benno Möhlmann
News

Trotz Kritik: Trainerverband steht hinter Handshake-Dialog

  • 27.08.2025
  • 12:12 Uhr