Am Freitag steht das Hamburger Stadtderby an. Der HSV empfängt im Volkspark den Nachbarn aus St. Pauli. Bereits im Vorfeld laufen die Sicherheitsplanungen für das Risikospiel auf Hochtouren.

Wenn der FC St. Pauli am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) im Volksparkstadion beim Hamburger SV gastiert, befindet sich Hamburg im Ausnahmezustand. Erstmals seit 2011 treffen die beiden Vereine in der Bundesliga aufeinander. Auch für die Polizei vor Ort wird das Derby zur Herausforderung - die Sicherheitsmaßnahmen sind enorm.

Einem Bericht der "Bild" zufolge rechnet man mit über 1.000 Polizisten im Hamburger Stadtgebiet am Tag der Begegnung. Dafür sollen extra Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Bayern in die norddeutsche Millionenstadt reisen. Zudem sollen Polizeihubschrauber und Wasserwerfer eingesetzt werden.