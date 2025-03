Im Abstiegskampf feiert der 1. FC Heidenheim einen wichtigen Sieg beim VfL Wolfsburg.

Der 1. FC Heidenheim hat in der Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die direkten Abstiegsränge verlassen. Mit dem 1:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg feierte Frank Schmidt bei seinem 700. Pflichtspiel als FCH-Trainer den zweiten Sieg in Serie - und sprang mit seinem Team in der Tabelle am VfL Bochum vorbei auf den Relegationsplatz 16.

Marvin Pieringer erzielte per Foulelfmeter (16.) den entscheidenden Treffer für den FCH, der aus den letzten drei Spielen nun starke sieben Punkte geholt hat. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur noch drei Zähler, die kommenden Gegner (Leverkusen, Frankfurt, Bayern und Stuttgart) haben es allerdings in sich. Die Wölfe und Trainer Ralph Hasenhüttl dagegen verlieren nach drei Spielen ohne Sieg immer mehr den Anschluss an die Europapokalplätze.

Schmidt vertraute bei seinem 60. Bundesliga-Spiel an der Seitenlinie seiner Mannschaft vom 3:1 gegen Holstein Kiel vor der Länderspielpause, lediglich der Ex-Wolfsburger Tim Siersleben rückte für den gelb-gesperrten Omar Traoré in die Startformation. "Wir spielen auf Sieg und haben große Chancen zu gewinnen", gab sich der Jubilar vor dem Spiel bei "Sky" selbstbewusst.

Nach einer zähen Anfangsphase musste Schmidt erst bangen - und konnte dann jubeln: Pieringer blieb nach einem Kopf-an-Kopf-Treffer mit Sebastiaan Bornauw liegen, seine Platzwunde über dem rechten Auge musste auf dem Platz genäht werden. Mit seinem ersten Ballkontakt nach der Behandlung dribbelte der Heidenheimer Stürmer in den Sechzehner, holte gegen Joakim Maehle den Elfmeter raus - und verwandelte sicher. VfL-Keeper Kamil Grabara hatte zwar die Ecke geahnt, kam aber nicht mehr entscheidend ran.