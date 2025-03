Harry Kane hat mit seinem Treffer gegen den FC St. Pauli eine spektakuläre Bundesliga-Torserie beim FC Bayern ausgebaut.

Bayern Münchens Torjäger Harry Kane hat auf seiner Rekordliste nun auch den FC St. Pauli abgehakt.

Der Engländer traf am Samstagnachmittag gegen den Aufsteiger in der 17. Minute zum zwischenzeitlichen 1:0. Der englische Teamkapitän traf damit gegen alle 19 Bundesligaklubs, gegen die er in seiner Zeit in München gespielt hat, mindestens einmal.

Den Rekord hält allerdings Miroslav Klose. Der Weltmeister von 2014 erzielte gegen alle seine 28 Bundesliga-Gegner mindestens einen Treffer.

Für Kane war das Tor gegen St. Pauli in seinem 25. Saisonspiel Treffer Nummer 22. Dazu kommen zehn in der Champions League in dieser Saison und einer im DFB-Pokal.