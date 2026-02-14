- Anzeige -
bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München: Neuer-Diagnose steht - verpasst er das Topspiel gegen Dortmund?

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 16:16 Uhr
  • SID/ran
Fußball 1. Bundesliga 22. Spieltag SV Werder Bremen - FC Bayern München am 14.02.2026 im Weserstadion in Bremen Manuel Neuer ( München ) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video. *** Soccer 1 Bundesliga 22 Matchday SV Werder Bremen FC Bayern Munich on 14 02 2026 at Weserstadion in Bremen Manuel Neuer Munich DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xRx
© Revierfoto

Bitterer Rückschlag für den FC Bayern: Torhüter Manuel Neuer hat sich beim Spiel bei Werder Bremen einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt vorerst aus.

Der FC Bayern hat für den 3:0-Sieg beim SV Werder Bremen einen hohen Preis gezahlt.

Wie die Münchner auf ihrer Website bekannt gaben, hat sich Torhüter Manuel Neuer einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Der Klub machte jedoch keine Angaben bezüglich einer möglichen Ausfallzeit.

Damit droht der 39-Jährige wohl nicht nur das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (21. Februar), sondern womöglich auch das Top-Spiel bei Borussia Dortmund (28. Februar) zu verpassen.

Neuer wurde beim Sieg in Bremen zur Pause durch Jonas Urbig ersetzt, der den Routinier auch in den kommenden Wochen vertreten wird.

VIDEO: FC Bayern: Elfmeter-Entscheidung entfacht nächste Diskussion

FC Bayern: Freund gab nach Bremen-Spiel Entwarnung bei Neuer

Sportdirektor Christoph Freund hatte nach dem Abpfiff bei "Sky" noch von einer "Vorsichtsmaßnahme" gesprochen. Bei Neuer, der die zweite Hälfte von der Ersatzbank aus verfolgte, sei es "nicht schlimmer", sagte Freund.

Ganz so glimpflich ist die Münchner Nummer eins aber doch noch davongekommen, selbst wenn er wohl immerhin keine Spiele in der Champions League verpassen wird. Hier geht es für die Münchner erst am 10. oder 11. März im Achtelfinale weiter.

Auch interessant: FC Bayern München: Dietmar Hamann kritisiert FCB für Poker mit Dayot Upamecano

