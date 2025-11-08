Anzeige
Bundesliga: Hoffenheim-Fans verteilen Wittmann-"Steckbriefe" - als "Enkeltrickbetrüger" bezeichnet

  • Aktualisiert: 08.11.2025
  • 14:19 Uhr
  • SID

Bei der TSG Hoffenheim dreht sich trotz sportlicher Erfolge viel um eine Personalie abseits des Rasens. Spielerberater Roger Wittmann steht nun sogar im Mittelpunkt einer besonderen Fan-Aktion.

Die Querelen beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim haben zu einer aufsehenerregenden Protestaktion einiger Fans vor dem Punktspiel am Samstag gegen RB Leipzig (im Liveticker) geführt.

Die Anhänger verteilten rund um die Sinsheimer Arena "Steckbriefe" des umstrittenen Spielberaters Roger Wittmann. In dem "Fahndungsaufruf" wird Wittmann aufgrund seines großen Einflusses auf den mittlerweile 85 Jahre alten TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp als "Enkeltrickbetrüger" bezeichnet.

Hoffenheim: Stress wegen Stadionverbot für Wittmann

Am Mittwoch hatte der Klub bekannt gegeben, dass Markus Schütz (Vorsitzender der Geschäftsführung) sowie Finanzchef Frank Briel die TSG verlassen müssen.

Die Trennung soll Medienberichten zufolge das Resultat interner Streitigkeiten gewesen sein. Dabei geht es um das erlassene Haus- und Stadionverbot gegen Wittmann, einen engen Freund Hopps.

Schütz und Briel galten als Hauptinitiatoren hinter der Verhängung des Verbots für Wittmann, dem Beleidigungen und eine Drohung gegen die Geschäftsführung vorgeworfen wurde. Er hatte dem Verbot zuletzt per einstweilige Verfügung erfolgreich entgegengewirkt und sich anschließend gemeinsam mit Hopp im TSG-Stadion gezeigt.

