Bundesliga: Kein Ballkinder-Vorteil mehr! DFL empfiehlt neues "Multiball-Konzept"

England als Vorbild: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den 36 Erst- und Zweitligisten ab der neuen Saison das "Multiball-Konzept" empfohlen. Das bestätigte die DFL dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Dienstag.

Die Ballkinder, welche dem einwerfenden Spieler den Ball zuwerfen, werden zu Ballholern und legen bei Einwurfsituationen den Ball in Zukunft auf ein Markierungsplättchen ab. Das Ziel sei, "die Fairness in der Bundesliga und 2. Bundesliga durch die schnellere Wiederaufnahme des Spiels und die Reduzierung des Zeitspiels zu fördern", so die DFL.

Einige deutsche Vereine praktizieren dieses Verfahren bereits. Dazu gehören unter anderem Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim oder der FC Augsburg.