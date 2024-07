Anzeige Die neue Bundesliga-Saison startet am 23. August. SAT.1 zeigt das Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem amtierenden Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Nach der EM ist vor der Bundesliga! Während die Europameisterschaft in Deutschland mit den Viertelfinalspielen ab Freitag in ihre heiße Phase geht, wirft die neue Saison der höchsten deutschen Spielklasse ihre Schatten voraus. Das Warten auf die neue Spielzeit hat am 23. August ein Ende. Dann eröffnet der Deutsche Meister Bayer Leverkusen traditionell die neue Saison, und das gleich mit einem Knaller-Duell: Bayer tritt am Freitagabend ab 20.30 Uhr im Borussia-Park zum West-Kracher bei Borussia Mönchengladbach an - und das LIVE in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der App. "ran SAT.1 Bundesliga"-Moderator Matthias Opdenhövel sagt: "Mit der Partie Gladbach gegen Leverkusen zeigen wir ein besonderes Rhein-Derby, auf das ich mich persönlich sehr freue. Kann Xabi Alonso mit seiner Mannschaft seine beeindruckende Siegesserie fortsetzen?" In der zurückliegenden Saison gewann Leverkusen das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal und blieb zwischenzeitlich 51 Pflichtspiele in Serie ungeschlagen. Der komplette erste Spieltag im Überblick: Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig - VfL Bochum Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt TSG Hoffenheim - Holstein Kiel SC Freiburg - VfB Stuttgart FC Augsburg - SV Werder Bremen VfL Wolfsburg - FC Bayern 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim ZUM KOMPLETTEN SPIELPLAN

2. Liga-Kracher: Köln - HSV live in SAT.1 Traditions-Kracher zum Auftakt. Wie gewohnt überträgt SAT.1 auch den Auftakt der 2. Bundesliga. Und auch hier haben die Spielplan-Macher einen echten Leckerbissen zum Start in die neue Spielzeit angesetzt: In Köln kommt es am 2. August zum Duell zwischen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und Traditionsklub Hamburger SV. Natürlich LIVE in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der App. Besonders brisant: Für den aktuellen HSV-Coach Steffen Baumgart kommt es damit zu einem sehr frühen Wiedersehen mit seinem Ex-Klub! Und das auch noch an alter Wirkungsstätte. Wie der Empfang wohl ausfallen wird? "Das nenne ich mal einen erstklassigen Start in die Saison", sagt "ran SAT.1 Bundesliga"-Moderator Matthias Opdenhövel. "Zwei Bundesliga-Dinos im Auftaktduell. Dazu kehrt Steffen Baumgart mit dem HSV zurück nach Köln. Viel mehr Tradition und Emotion geht nicht." Der komplette erste Spieltag im Überblick: 1. FC Köln - Hamburger SV Hertha BSC - SC Paderborn Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg Hannover 96 - Jahn Regensburg SpVgg Greuther Fürth - Preußen Münster FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 1. FC Magdeburg - SV Elversberg SSV Ulm - 1. FC Kaiserslautern ZUM KOMPLETTEN SPIELPLAN

Supercup: Erste Titel-Entscheidung live in SAT.1 Fans können sich bereits vor dem Bundesliga-Auftakt ein Bild davon machen, wie Bayer drauf ist. Denn am 17. August wird in Leverkusen der Supercup ausgetragen, dann empfängt Meister Bayer den VfB Stuttgart. Der Vizemeister ist aufgrund des Bayer-Doubles der Gegner und will sich den ersten Titel der neuen Spielzeit sichern. Das Spiel in der BayArena beginnt um 20.30 Uhr und wird ebenfalls LIVE in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der App übertragen. Live-Fußball gibt es bei uns aber schon deutlich früher!

