Trotz des enttäuschenden Auftretens von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo glaubt Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus an ein knappes Spiel gegen den FC Bayern München.
Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) äußert sich Lothar Matthäus mit einer klaren Prognose.
Der Rekordnationalspieler, der seine Karriere hauptsächlich beim FC Bayern verbrachte, rechnet trotz des Frusts beim BVB nach dem Champions-League-Aus gegen Atalanta Bergamo (2:0 Hinspiel-Sieg, 1:4 Rückspiel-Niederlage) mit einem engen Duell, in dem der Tabellenführer am Ende doch die Oberhand behält.
Matthäus betont die anhaltenden Auswirkungen der CL-Niederlage auf Dortmund. "Vor dem Spiel in Bergamo habe ich gesagt, es könnte ein Unentschieden werden. Durch diese Niederlage, die ja in den Köpfen hängen bleibt, den Kräfteverschleiß, glaube ich, dass der FC Bayern beim Auswärtsspiel in Dortmund knapp die Nase vorne hat", blickt er bei "RTL" in die Glaskugel.
Bayern sei klarer Favorit auf die drei Punkte, da der BVB nach dem harten Auswärtsspiel geschwächt wirke. Selbst bei einer Bayern-Niederlage sehe er die Meisterschaft nicht gefährdet: "Wenn man acht Punkte Vorsprung hat, dann verspielt man die nicht, auch wenn man dieses Spiel verlieren sollte."
Matthäus erwartet somit einen "knappen Klassiker". Eine Niederlage für die Borussia könnte die Saison für den BVB nach dem Pokal- und dem CL-Aus endgültig kippen.
Stefan Effenberg zählt den BVB öffentlich an und malt ein düsteres Szenario. "Frühes Aus im DFB-Pokal, frühes Aus in der Champions League, frühes Aus im Titelrennen der Bundesliga - dann müsste doch die ganze Spielzeit infrage gestellt werden", schreibt der ehemalige Bayern-Spieler bei "t-online".
Und weiter: "Gerade Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck oder Serhou Guirassy, die seit geraumer Zeit Gegenstand von Spekulationen über einen Abschied aus Dortmund im Sommer sind, werden nun ganz genau überlegen, wo sie kommendes Jahr spielen wollen."
Für das Duell gegen Bayern gibt es für ihn nur eine Option: Im Klassiker gegen die Bayern "kann es eben nur eine Antwort für die Dortmunder geben: Sie müssen gewinnen. (...) Alles andere wäre zu wenig." Bei einer Niederlage sei "alles verloren, und der DFB kann die Meisterschale schon jetzt nach München schicken".
Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller sieht Dortmund unter enormem Druck. Er betont: "Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn man das Spiel nicht gewinnt - oder sogar verliert - dann war es das mit der Saison."
Nach der CL-Niederlage in Bergamo kritisiert er die Mannschaft: "Das Team war nicht bereit für diesen Kampf." Schlüsselspieler hätten in entscheidenden Momenten versagt, und der positive Schwung der vergangenen Wochen drohe zu kippen. Weidenfeller warnt, dass ein Fehlschlag gegen Bayern die Saison "komplett wegwerfen" könnte.