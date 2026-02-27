Trotz des enttäuschenden Auftretens von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo glaubt Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus an ein knappes Spiel gegen den FC Bayern München.

Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) äußert sich Lothar Matthäus mit einer klaren Prognose.

Der Rekordnationalspieler, der seine Karriere hauptsächlich beim FC Bayern verbrachte, rechnet trotz des Frusts beim BVB nach dem Champions-League-Aus gegen Atalanta Bergamo (2:0 Hinspiel-Sieg, 1:4 Rückspiel-Niederlage) mit einem engen Duell, in dem der Tabellenführer am Ende doch die Oberhand behält.

Matthäus betont die anhaltenden Auswirkungen der CL-Niederlage auf Dortmund. "Vor dem Spiel in Bergamo habe ich gesagt, es könnte ein Unentschieden werden. Durch diese Niederlage, die ja in den Köpfen hängen bleibt, den Kräfteverschleiß, glaube ich, dass der FC Bayern beim Auswärtsspiel in Dortmund knapp die Nase vorne hat", blickt er bei "RTL" in die Glaskugel.

Bayern sei klarer Favorit auf die drei Punkte, da der BVB nach dem harten Auswärtsspiel geschwächt wirke. Selbst bei einer Bayern-Niederlage sehe er die Meisterschaft nicht gefährdet: "Wenn man acht Punkte Vorsprung hat, dann verspielt man die nicht, auch wenn man dieses Spiel verlieren sollte."

Matthäus erwartet somit einen "knappen Klassiker". Eine Niederlage für die Borussia könnte die Saison für den BVB nach dem Pokal- und dem CL-Aus endgültig kippen.