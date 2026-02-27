- Anzeige -
Bundesliga

FC Bayern: Juventus Turin offenbar an Leon Goretzka interessiert

  • Aktualisiert: 27.02.2026
  • 10:38 Uhr
  • SID

Im Sommer läuft der Vertrag des Nationalspielers aus. Nun ist offenbar ein weiterer Topklub in das Werben um Leon Goretzka eingestiegen.

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin ist offenbar an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Leon Goretzka interessiert.

Das berichtet die "Gazzetta dello Sport" aus Italien. Goretzka steht beim FC Bayern München nur noch bis Juni unter Vertrag und wäre ablösefrei zu haben. Dass dessen Engagement nicht verlängert werde, hatte der Rekordmeister bereits angekündigt.

Juve soll bereits Kontakt mit dem Mittelfeldspieler aufgenommen haben. Goretzka (31) gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti. Der Verein soll dem Coach laut Medienberichten die Verpflichtung von sieben neuen Spielern in Aussicht gestellt haben, um ihn zu einer Vertragsverlängerung über den Juni hinaus zu bewegen.

Im Rennen um Goretzka müssen sich die Turiner allerdings auf Konkurrenz einstellen: Auch die AC Mailand, Galatasaray Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien zeigen den Berichten zufolge Interesse an Goretzka, der 2018 von Schalke 04 nach München gewechselt war.

