Ernüchternde Lehrstunde für überforderte Störche: Holstein Kiel leidet weiter unter spürbaren Anpassungsproblemen an die Fußball-Bundesliga.

Holstein Kiel unterlag im Sonntagsspiel des 11. Spieltags dem in allen Belangen überlegenen FSV Mainz 05 chancenlos mit 0:3 (0:2) und steckt am Ende des ersten Saisondrittels schon tief im Tabellenkeller fest. Die Rheinhessen schieben sich dagegen nach dem zweiten überzeugenden Sieg in Folge in die obere Hälfte vor.

Nadiem Amiri brachte die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen nach schneller Kombination vor 14.906 Zuschauern früh in Führung (11.). Ein Doppelpass mit Paul Nebel hebelte die Kieler Defensive aus und der Mittelfeldmann traf mit einem präzisen Rechtsschuss ins lange Eck. Nationalspieler Jonathan Burkardt erhöhte noch vor dem Pausenpfiff per Handelfmeter nach Videobeweis (37.), nachdem Armin Gigovic einen Schuss von Stefan Bell mit dem Arm abgeblockt hatte. Nach der Halbzeitpause erhöhte der Ex-Kieler Jae-Sung Lee (53.) weiter.

Während die Mainzer voll auf Kurs sind, sucht Kiel weiter nach einem Weg zu mehr Punkten und dem Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Einzig Schlusslicht VfL Bochum bleibt bislang noch hinter dem strauchelnden Nordklub (5 Punkte) zurück.

Zwei Wochen nach der 1:2-Niederlage in Bremen stand Holstein vor eigenem Publikum angesichts der bis dato mageren Punktausbeute wieder unter Zugzwang, konnte seine Fans aber überhaupt nicht begeistern. Die Kampfkraft und Balance des gefeierten 1:0-Erfolgs gegen den 1. FC Heidenheim - des ersten Bundesliga-Siegs überhaupt des Klubs vom vorigen Heimspiel - brachte Kiel nicht erneut auf den Rasen.