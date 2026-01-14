Nach dem Chaos rund um das Spiel von Leverkusen in Hamburg ist der Verein den mitgereisten Auswärtsfans nun entgegengekommen.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen erstattet nach der kurzfristigen Absage des Spiels beim Hamburger SV den 3500 mitgereisten Fans die Kosten.

Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.