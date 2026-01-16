Bundesliga: Nachholtermin für HSV gegen Bayer Leverkusen steht fest

Aus Sorge um das Dach des Hamburger Volksparkstadions wurde die Partie HSV gegen Bayer Leverkusen kurz vor Anpfiff abgesagt. Ein Nachholtermin steht nun fest: Es wird erst im März gespielt.

Das abgesagte Spiel in der Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen wird am Mittwoch, den 4. März nachgeholt.

Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.