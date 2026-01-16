Wegen schmelzendem Schnee abgesagt
Bundesliga: Nachholtermin für HSV gegen Bayer Leverkusen steht fest
- Aktualisiert: 16.01.2026
- 14:28 Uhr
- SID
Aus Sorge um das Dach des Hamburger Volksparkstadions wurde die Partie HSV gegen Bayer Leverkusen kurz vor Anpfiff abgesagt. Ein Nachholtermin steht nun fest: Es wird erst im März gespielt.
Das abgesagte Spiel in der Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen wird am Mittwoch, den 4. März nachgeholt.
Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.
HSV gegen Leverkusen: Absage wegen schmelzendem Schnee
Die Partie des 17. Spieltages war ursprünglich für den vergangenen Dienstag angesetzt gewesen.
Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde die Begegnung wegen "wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs" jedoch abgesagt, das Hamburger Volksparkstadion war aus diesem Grund kurzfristig gesperrt worden.
Die Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Am vorigen Wochenende fielen bereits die Spiele zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sowie dem FC St. Pauli und RB Leipzig den winterlichen Bedingungen im Norden zum Opfer. Beide Partien werden am Dienstag, den 27. Januar um 20:30 Uhr nachgeholt.