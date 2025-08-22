Anzeige
Regeländerung ab der neuen Saison

Bundesliga: Neue Handshake-Regel stößt bei Trainern auf Ablehnung

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 18:03 Uhr
  • SID

Ab dieser Saison gilt im deutschen Profifußball eine neue Handshake-Regelung. Diese aber sorgt nicht überall für Begeisterung.

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt sieht durch die neue Handshake-Regel im deutschen Profifußball seine Vorbereitung auf das Spiel gestört. Der Zeitpunkt 70 Minuten vor Anstoß falle "ungefähr in meine Besprechung bei Heimspielen" und bereite ihm daher "Sorgen", sagte der 51-Jährige am Freitag.

"Irgendjemand muss was ändern", fügte Schmidt an: "Am Ende des Tages wahrscheinlich ich, was die Besprechung vor dem Spiel betrifft."

Vor jeder Bundesliga-Begegnung treffen sich die Kapitäne und Trainer der Teams künftig mit den Unparteiischen in der Schiedsrichterkabine. Das Treffen dient laut DFL dem respektvollen Umgang und gegenseitigen Austausch im Sinne des Fairplay.

"Alles Kokolores. Da hat keiner Lust drauf", sagte auch Trainerkollege Lukas Kwasniok von Aufsteiger 1. FC Köln. "Außer, dass die Vorbereitung unterbrochen wird, passiert halt nicht viel. Du gehst da rein, die Gegenseite weiß nicht, was sie erzählen soll, der Schiri weiß nicht, was er erzählen soll."

Anzeige
Anzeige

Im DFB-Pokal schon im Einsatz

Die neue Regelung, die schon in der ersten Runde im DFB-Pokal zum Einsatz kam, sei "wieder eine nette Idee. Aber ich habe auch ganz viele nette Ideen, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Das wäre schon ganz cool, wenn man das direkt wieder einkassieren würde", so Kwasniok.

Auch Schmidt plädierte dafür, "grundsätzlich nicht so viel zu ändern und sich nicht so viele Gedanken zu machen. Der Fußball an sich hat dafür gesorgt, dass in Deutschland die Stadien voll sind, dass die Emotionen da sind.

Dass es ein paar Anpassungen gibt, das gehört dazu. Aber insgesamt wünsche ich mir, dass man da gar nicht so viel eingreift", sagte der Heidenheimer Coach. Die längeren Nachspielzeiten befürworte er dagegen grundsätzlich.

Anzeige
Mehr News und Videos
Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer
News

"Vorsichtige Kaufleute": Hainer verteidigt Hoeneß-Ansage

  • 22.08.2025
  • 19:14 Uhr
Giovanni Reyna verlässt den BVB
News

Bild: Reyna wechselt von Dortmund nach Gladbach

  • 22.08.2025
  • 18:53 Uhr

Feueralarm crasht Leverkusen-PK: "Achtung, Achtung"

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
Hält den Ball flach: Geschäftsführer Axel Hellmann
News

Eintracht als Bayern-Jäger? Hellmann winkt ab

  • 22.08.2025
  • 18:44 Uhr
Weiterhin Bayern-Partner: Deutsche Telekom
News

Geldregen für den FC Bayern! Telekom bleibt Hauptsponsor

  • 22.08.2025
  • 18:20 Uhr
Houston, USA 20.07.2019, International Champions Cup, FC Bayern - Real Madrid, David Alaba (FCB) and Marco Asensio (Real Madrid) controls the ball ( Houston NRG Stadium Texas USA eu-images-09-523-0...
News

Ehemaliger Real-Star zum FC Bayern?

  • 22.08.2025
  • 17:57 Uhr
09.08.2025, xsltx, Fussball Testspiel, FSV Mainz 05 - Racing Straßburg v.l. Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDE...
News

Causa Weiper: Wenn der Klub streikt, nicht der Spieler

  • 22.08.2025
  • 17:57 Uhr
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26 ab heute live: Konferenz, Einzelspiele und Co. - wer überträgt die Spiele?

  • 22.08.2025
  • 17:55 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 22.08.2025
  • 17:53 Uhr
Hofft auf einen Auftaktsieg: Bo Henriksen
News

Mainz-Coach Henriksen hofft auf dritten Stürmer

  • 22.08.2025
  • 17:36 Uhr