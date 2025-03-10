Anzeige
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Köln-Talent Said El Mala vor Transfer? Berater macht Ansage - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 11.10.2025
  • 15:03 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

Anzeige
Anzeige

Inhalt

+++ 11. Oktober, 12:09 Uhr: Berater von Köln-Talent El Mala schiebt Wechsel zum FCB Riegel vor +++

Zuletzt gab es beim FC Bayern immer wieder Gerüchte um das große Talent des 1. FC Köln, Said El Mala. Der 19-jährige Offensivspieler war schon im Sommertransferfenster sehr begehrt, angeblich soll Brighton & Hove Albion aus der Premier League mehr als 12 Millionen Euro geboten haben. Da El Mala nun auch in der Bundesliga auf sich aufmerksam macht, soll er auch auf der erweiterten Transferliste der Bayern gestanden haben.

Sein Berater äußerte sich nun im Interview mit dem "Kölner Stadtanzeiger": "Die aktuellen Berichte, dass die Berater-Seite sich mit Dortmund, Bayern oder Vereinen aus England trifft, sind nicht korrekt. Es gibt nach derzeitigem Stand überhaupt keinen Grund, den 1. FC Köln zu verlassen – weder im Winter noch im kommenden Sommer."

Er fügte hinzu: "Es spricht derzeit nichts dagegen, dass Said auch in der kommenden Saison für den FC aufläuft, zumal der Klub eine sehr erfreuliche Entwicklung nimmt. Dass Said, wenn er sich so weiterentwickelt, irgendwann den nächsten Schritt machen wird, das weiß jeder. Aber in naher Zukunft geht er nirgendwo hin, sondern bleibt beim Effzeh."

Anzeige
Anzeige

+++ 10. Oktober, 08:25 Uhr: Upamecano-Ersatz: Wildert Bayern in England? +++

Schlägt der FC Bayern bei einem Abwehrspieler aus der Premier League zu? Laut "Bild" beschäftigen sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit Innenverteidiger Murillo von Nottingham Forest.

Demnach gilt der 23-Jährige als möglicher Kandidat, sollten sich im Sommer 2026 in der Verteidigung personelle Engpässe auftun. Dabei geht es speziell um Dayot Upamecano. Der Franzose ist zwar Stammspieler, sein Vertrag läuft aber am Ende der aktuellen Saison aus.

Zwar würden die Münchner gerne verlängern, bei den finanziellen Rahmenbedingungen konnte bislang aber noch keine Einigung erzielt werden. So soll die Spielerseite dem Vernehmen nach ein opulentes Handgeld verlangen.

Das Problem: Auch Murillo wäre nicht billig. Der Brasilianer steht noch bis 2029 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel hat er wohl nicht.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ 9. Oktober, 07:10 Uhr: Juventus Turin soll an Raphael Guerreiro interessiert sein +++

Raphael Guerreiro befindet sich beim FC Bayern München in seinem letzten Vertragsjahr. Dennoch könnte er dem deutschen Rekordmeister noch einmal eine Ablöse einbringen.

Laut der Zeitung "Tuttosport" beschäftigt sich Juventus Turin mit der Verpflichtung von Guerreiro in der kommenden Winter-Transferperiode. Die Klubführung des italienischen Rekordmeisters soll demnach seit Wochen über einen möglichen Wechsel des Portugiesen diskutieren.

Der 31-Jährige passt zwar aufgrund der hohen Gehaltskosten eigentlich nicht in das gesuchte Transfer-Profil der "Alten Dame", wird jedoch besonders für seine Vielseitigkeit gelobt. Guerreiro könnte unter anderem dazu beitragen, Linksverteidiger Andrea Cambiaso künftig besser zu entlasten.

Auch interessant: FC Bayern München: Weitere Leihe von Alexander Nübel wohl ausgeschlossen

+++ 8. Oktober, 06:28 Uhr: Palhinha klagt über Zeit in München +++

Joao Palhinha hat sich wenige Monate nach seinem Abschied vom FC Bayern über seine Zeit beim deutschen Rekordmeister beklagt. Seiner Meinung nach habe er nicht die Chance bekommen, sich wirklich zu zeigen.

"Ich hatte nicht die Chancen, die ich meiner Meinung nach verdient hätte", sagte der Mittelfeldspieler auf der Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland. Die vergangene Saison sei für ihn "keine einfache" gewesen. "Aber das sind Phasen", fügte er an.

Bei seinem neuen Klub Tottenham Hotspur durchlebe er stattdessen "eine glückliche Phase in meinem Leben. Ich habe jetzt Chancen, die ich in der Vergangenheit nicht hatte. Ich habe volles Vertrauen in die Menschen, die mich zu Tottenham holen wollten", stellte er klar.

Während Palhinha beim FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, ist er bei Tottenham unter Thomas Frank gesetzt. Der 30-Jährige ist derzeit an den Londoner Klub verliehen, die Spurs besitzen zudem eine Kaufoption.

"Wenn man dieses Vertrauen spürt und das Gefühl hat, dass man an einem Ort willkommen ist, dann ist das meiner Meinung nach der richtige Ort für einen. Diese Entscheidung fiel mir sehr leicht", erklärte Palhinha seinen Abgang.

Auch interessant: FC Bayern München: Warum sich der Klub jetzt intensiv mit Nico Schlotterbeck befassen muss

Anzeige

+++ 4. Oktober, 11:55 Uhr: Nächster Topklub will wohl Michael Olise +++

Michael Olise knüpft nahtlos an seine starke Debütsaison an. Der Flügelspieler ist beim FC Bayern zu einer echten Offensivwaffe geworden – und damit auch ins Visier mehrerer Topklubs geraten.

Schon seit einiger Zeit sollen Liverpool, Manchester City und Chelsea ein Auge auf den Franzosen geworfen haben. Nun zeigt offenbar auch Real Madrid ernsthaftes Interesse. Laut "Talksport" sollen die Königlichen den 23-Jährigen auf dem Zettel haben.

Die Bayern wollen jedoch ein Zeichen setzen: Nach Informationen der "Sport Bild" arbeitet der Rekordmeister an einer Vertragsverlängerung bis 2031 – zwei Jahre über das aktuelle Arbeitspapier hinaus.

Anzeige

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Anzeige

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SenegalNicolas JacksonSTChelsea FCChelsea FCChelsea
08/2025DeutschlandJannis BärtlTW
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
06/2025DeutschlandJonathan TahABBayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusen
06/2025DeutschlandTom BischofMF1899 Hoffenheim1899 HoffenheimHoffenheim
06/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
06/2025DeutschlandCassiano KialaABBayern München IIBayern München IIBayern II
06/2025DeutschlandFrans KrätzigAB1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
06/2025PortugalDavid DaiberMF
06/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
04/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMF
04/2025DeutschlandLennart KarlMFBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025DeutschlandWisdom MikeSTBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025KroatienGabriel VidovićST1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05Mainz 05
01/2025DeutschlandJonas UrbigTW1. FC Köln1. FC KölnKöln

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SchwedenJonah Kusi-AsareSTFulham FCFulham FCFulham
08/2025DeutschlandPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
06/2025DeutschlandFrans KrätzigABRB SalzburgRB SalzburgRB Salzburg
02/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
02/2025DeutschlandNoël AsékoMFHannover 96Hannover 96Hannover
02/2025FrankreichMathys TelSTTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
01/2025DeutschlandArijon IbrahimovićSTLazio RomLazio RomLazio Rom
01/2025AustralienNestory IrankundaSTGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
Mehr Fußball-News
Littbarski und die DFB-Elf
News

DFB-Legende: "Gibt keinen Besseren als Kimmich rechts"

  • 11.10.2025
  • 16:42 Uhr
Gnabry
News

Serge Gnabry: Plötzlich wieder unverzichtbar

  • 11.10.2025
  • 16:27 Uhr
Jamie Leweling (r.) im VfB-Trikot gegen Basel
News

DFB-Elf ohne Leweling nach Nordirland

  • 11.10.2025
  • 16:05 Uhr
Sieg gegen Aserbaidschan: Michael Olise
News

Heftige Kritik an Bayern-Star Olise nach Frankreich-Spiel

  • 11.10.2025
  • 15:25 Uhr
Giovanna Hoffmann verletzte sich schwer
News

Nationalspielerin Hoffmann erleidet Kreuzbandriss

  • 11.10.2025
  • 14:46 Uhr
In Köln fiel das Flutlicht teilweise aus
News

Frauen-Bundesliga: Derby nach Flutlicht-Ausfall neu angesetzt

  • 11.10.2025
  • 13:14 Uhr
2237295643Update
News

BVB-Schock: Ohne Guirassy gegen den FC Bayern?

  • 11.10.2025
  • 12:24 Uhr
Jesús Gil Manzano und Real Madrids Kapitän Dani Carvajal
News

Spanier Gil Manzano leitet DFB-Spiel

  • 11.10.2025
  • 11:24 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Nordirland vs. Deutschland live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 11.10.2025
  • 11:19 Uhr
Tresoldi
News

U21-EM-Qualifikation: Nordirland vs. Deutschland live im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker

  • 11.10.2025
  • 11:11 Uhr
Empfehlungen der Redaktion
Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) throws in the first quarter of the Pittsburgh Steelers home opener against the Seattle Seahawks at Acrisure Stadium Sunday, September 14, 2025 in P...
News

ran tippt den 6. Spieltag: Ein Rookie düpiert Rodgers

  • 11.10.2025
  • 16:45 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 10th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Five; quarter final; Gerwyn Price congratulates Luke ...
News

Darts: Price fordert nach Littler-Pleite Regeländerung

  • 11.10.2025
  • 15:18 Uhr
2240203376
News

Cam Skattebo: Komplett irre - und irre wichtig

  • 11.10.2025
  • 15:18 Uhr
Leclerc startet vor dem McLaren-Duo
News

Kommentar: Ferrari bleibt Ferrari - deshalb muss Leclerc gehen

  • 11.10.2025
  • 14:29 Uhr
Mahomes Referee
News

Studie deckt auf: Chiefs werden oft bevorzugt

  • 11.10.2025
  • 14:28 Uhr
imago images 1067406708
News

Browns "befördern" Sanders nach Flacco-Aus

  • 11.10.2025
  • 14:02 Uhr
2237295643Update
News

BVB-Schock: Ohne Guirassy gegen den FC Bayern?

  • 11.10.2025
  • 12:24 Uhr
Football - FA Premier League - Chelsea FC v Liverpool FC LONDON, ENGLAND - Saturday, October 4, 2025: Referee Anthony Taylor during the FA Premier League match between Chelsea FC and Liverpool FC a...
News

EM-Schiri Taylor berichtet von schockierendem Fan-Angriff

  • 11.10.2025
  • 11:08 Uhr
imago images 0836114849
News

NFL droht Ärger: Kirk-Gruppe plant alternative Halbzeitshow

  • 11.10.2025
  • 11:00 Uhr
Hamburger SV v FC Kaiserslautern
News

Für Millionen-Summe: HSV plant große Bier-Revolution

  • 11.10.2025
  • 09:35 Uhr