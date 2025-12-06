- Anzeige -
In letzter Sekunde: St. Pauli holt einen Punkt in Köln

Horror-Serie beendet: Kellerkind FC St. Pauli hat in der Bundesliga das erste Mal seit Mitte September gepunktet.

Nach neun Liganiederlagen in Folge erkämpfte sich der FC St. Pauli an Nikolaus beim Aufsteiger 1. FC Köln ein glückliches 1:1 (0:0). Ricky-Jade Jones traf für den Kiezklub in der vierten Minute der Nachspielzeit zu Ausgleich.

Vier Tage nach dem Pokalcoup bei Borussia Mönchengladbach (2:1) lieferten sich beide Teams eine spielerich schwache Vorstellung - mit wenigen Ausnahmen. Ein Sololauf von Said El Mala (51.) wähnte Köln auf der Siegerstraße.

Doch Jones sorgte mit dem allerersten Torschuss seines Teams für ein glückliches Ende für die Hamburger. Während Köln seine Position im Mittelfeld der Liga festigt, bleibt St. Pauli weiter im Tabellenkeller.

Rückendeckung für St. Paulis Coach Blessin

Trotz der jüngsten Pleitenserie in der Liga hatte St. Paulis Formkurve zuletzt wieder leicht nach oben gezeigt, nicht zuletzt aufgrund der engagierten Pokal-Vorstellung und des Erreichens des Viertelfinals.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

Blessin, den Vereinspräsident Oke Göttlich zuletzt als "Teil der Lösung" gestärkt hatte, wollte in Köln dranbleiben: "Der Glaube an die eigene Stärke ist das Wichtigste." Im dritten Spiel binnen acht Tagen vertraute er seiner Pokal-Startelf.

Aufseiten Kölns kam El Mala erstmal als Stoßstürmer zum Einsatz - und sorgte in einer ereignisarmen ersten Hälfte noch für die meiste Gefahr. Nach einem Steckpass lief er zunächst frei auf Torwart Nikola Vasilj zu, doch verstolperte (8.).

Waldschmidt verpasst Vorentscheidung

Danach folgte eine Dreifachchance. El Mala scheiterte aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Vasilj, Luca Waldschmidt setzte einen Nachschuss an den Pfosten und auch Verteidiger Sebastian Sebulonsen konnte das Chaos im Strafraum aus zehn Metern nicht nutzen (21.). Die Gäste wiederum hatten kaum Ideen nach vorne, verzeichneten im gesamten ersten Abschnitt keinen einzigen Torschuss.

Nach dem Seitenwechsel war es wieder El Mala, der für Gefahr sorgte - und diesmal auch traf. Nach einer Ecke für St. Pauli schnappte er sich einen Befreiungsschlag von Waldschmidt, schüttelte seinen Gegenspieler ab und sprintete aus der eigenen Hälfte in Richtung Vasilj. Vor dem Kasten blieb El Mala cool und verwandelte sicher unter die Latte.

Köln kontrollierte die Partie in der Folge weiter. St. Pauli fand keine Ansätze um für Gefahr zu sorgen. Stattdessen verpasste Waldschmidt die Vorentscheidung zum 2:0 (79.). Stattdessen traf St. Pauli spät.

