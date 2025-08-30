RB Leipzig ist im ersten Heimspiel der Saison ein Pflichtsieg gelungen. Gegen den 1. FC Heidenheim fallen die Tore aber erst nach der Pause.

RB Leipzig hat nach der Auftakt-Klatsche bei Bayern München die erhoffte Reaktion gezeigt. Bei der Heimpremiere von Trainer Ole Werner setzten sich die Sachsen ohne den nach England abgewanderten Spielmacher Xavi Simons mit 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim durch und betrieben damit nach dem misslungenen Saisonstart vor den eigenen Fans etwas Wiedergutmachung.

Christoph Baumgartner (48.) und Neuzugang Romulo (78.) bescherten den Leipzigern am zweiten Spieltag den ersten Sieg - eine Woche zuvor war RB mit 0:6 beim Rekordmeister aus München im Eröffnungsspiel der Bundesliga untergegangen.

In München hatte Offensivspieler Simons noch auf dem Platz gestanden. Nur einen Tag vor der Partie gegen die noch punktlosen Heidenheimer war jedoch der Wechsel des niederländischen Nationalspielers zum Premier-League-Klub Tottenham Hotspur offiziell geworden.

Werner hatte aber bereits im Vorfeld betont, dass Leipzig im Falle eines Abgangs "eine klare Idee" habe und den Fokus auf das Sportliche gelegt: "Der klare Auftrag" nach dem Bayern-Spiel laute, eine Reaktion zu zeigen, als Mannschaft müsse man sich "in einer anderen Art und Weise präsentieren".