Nach den Gerüchten der letzten Tage ist nun der Transfer von Xavi Simons in die Premier League endgültig vollzogen. Der Offensivspezialist wechselt für 60 Millionen Euro zu den Tottenham Hotspur.

Der niederländische Jungstar Xavi Simons verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig und wechselt wie erwartet in die Premier League.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung Champions-League-Teilnehmer Tottenham Hotspur an, das teilten die Sachsen am Freitag mit.

"Xavi kam als außergewöhnliches Talent und hat sich zu einem der besten Offensivspieler Europas entwickelt. Mit seinen spielerischen Fähigkeiten war er eine der tragenden Säulen", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport.

Xavi kommt auf 78 Spiele für die Leipziger. Dabei erzielte er 22 Tore und bereitete 24 Treffer vor.