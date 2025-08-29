Anzeige
Premier League

RB Leipzig: Für 60 Millionen Euro – Xavi Simons wechselt zu Tottenham Hotspur

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 19:14 Uhr
  • SID

Nach den Gerüchten der letzten Tage ist nun der Transfer von Xavi Simons in die Premier League endgültig vollzogen. Der Offensivspezialist wechselt für 60 Millionen Euro zu den Tottenham Hotspur.

Der niederländische Jungstar Xavi Simons verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig und wechselt wie erwartet in die Premier League.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung Champions-League-Teilnehmer Tottenham Hotspur an, das teilten die Sachsen am Freitag mit.

"Xavi kam als außergewöhnliches Talent und hat sich zu einem der besten Offensivspieler Europas entwickelt. Mit seinen spielerischen Fähigkeiten war er eine der tragenden Säulen", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport.

Xavi kommt auf 78 Spiele für die Leipziger. Dabei erzielte er 22 Tore und bereitete 24 Treffer vor.

Anzeige
Anzeige

RB Leipzig mit klarer Idee bei Simons-Abgang

RB verliert nach dem Abgang von Angreifer Benjamin Sesko (Manchester United) einen weiteren Schlüsselspieler, wird dafür aber mit einer Ablösesumme von kolportierten 60 Millionen Euro entschädigt.

Leipzig hatte den niederländischen Nationalspieler erst im Januar von Paris Saint-Germain nach einer Leihe fest verpflichtet.

Trainer Ole Werner bezeichnete Xavi Simons zuletzt als einen Spieler mit "außergewöhnlichen Fähigkeiten" Ein Verein müsse aber vorbereitet sein, solche Veränderungen aufzufangen. Leipzig habe "eine klare Idee" bei einem Abgang.

Anzeige
Mehr News und Videos
POLZIN Merlin Trainer Team HSV DFL Bundesliga Saison 2025-2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - HSV 0 : 0 am 24.08.2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Hamburger SV vs. FC St. Pauli - Hier läuft das Derby heute live im TV, Stream und Ticker - Aufstellungen

  • 29.08.2025
  • 19:52 Uhr
Gefragt: Maximilian Beier
News

BVB lehnt offenbar Angebot für Beier ab

  • 29.08.2025
  • 19:33 Uhr

FC Augsburg: Sandro Wagner deutlich! "Das ist 'ne Verlierer-Haltung"

  • Video
  • 01:38 Min
  • Ab 0
Braunschweig , Fußball DfB-Pokal Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart, Nick Woltemade (VfB) auf der Ersatzbank Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen Fußball Liga ist es untersagt, in dem Stadion...
News

Woltemade-Transfer: "Kann ich nicht nachvollziehen"

  • 29.08.2025
  • 17:42 Uhr
imago images 1060886798
News

Dortmund schlägt erneut zu - Neuer Stürmerverstärkung für den BVB

  • 29.08.2025
  • 16:56 Uhr

Sebastian Hoeneß über VfB-Bosse: "Es gibt ein Spannungsverhältnis"

  • Video
  • 02:01 Min
  • Ab 0

VfB Stuttgart - Sebastian Hoeneß über Woltemade-Abgang: "Herber Verlust!"

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0
Florian Grillitsch verlässt die TSG
News

Abschied aus Hoffenheim: Grillitsch wechselt nach Braga

  • 29.08.2025
  • 16:21 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für die Abos in der Spielzeit 2025/26 zahlen

  • 29.08.2025
  • 15:49 Uhr
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26 heute live: Konferenz, Einzelpartien und Co. - wer überträgt die Partien?

  • 29.08.2025
  • 15:41 Uhr