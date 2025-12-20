Bundesliga: RB Leipzig unterliegt Bayer Leverkusen - Jürgen Klopp im Stadion

Katerstimmung trotz Klopp: RB Leipzig geht mit einem gehörigen Dämpfer in die Weihnachtsferien.

Katerstimmung vor dem Fest: RB Leipzig geht mit einem gehörigen Dämpfer in die Weihnachtsferien. Vor den Augen von Red Bulls Fußball-Chef Jürgen Klopp verloren die Sachsen am Samstag ein lange Zeit hochklassiges Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen mit 1:3 (1:2). Durch die zweite Niederlage in Serie büßte RB vor der Winterpause seine Rolle als Bayern-Jäger Nummer eins ein und rutschte in der Tabelle von Platz zwei auf vier.

Leverkusens Martin Terrier (40.), Patrik Schick (44.) und Montrell Culbreath (90.+7) brachten den Leipzigern die bittere Pleite bei, nachdem RB schon in der Vorwoche 1:3 bei Union Berlin unterlegen gewesen war. Für das Team von Trainer Ole Werner traf Xaver Schlager (35.).

Bayer sprang durch den Erfolg vorbei an Leipzig auf Rang drei, beide Mannschaften liegen mit 29 Zählern punktgleich hinter dem neuen Zweiten Borussia Dortmund (32). Spitzenreiter Bayern München ist mit 38 Punkten enteilt und kann am Sonntag (17.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim noch nachlegen.