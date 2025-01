Die Bundesliga befindet sich noch in der Winterpause, doch für die 18 Teams beginnt schon jetzt wieder die Arbeit in Hinblick auf die mit Spannung erwartete Rückrunde. ran.de blickt mit zehn Thesen auf die kommenden Monate voraus. Mit 15 von 34 Spieltagen ist noch nicht mal die Hälfte der Bundesliga-Saison 2024/25 geschafft. Dies bedeutet, dass wir uns von der laufenden Spielzeit noch einiges erwarten können, was Spannung, Spektakel und mögliche Überraschungen angeht. Der Startschuss fällt bereits am 10. Januar mit der Partie Dortmund gegen Leverkusen (ab 19:50 Uhr live im TV auf SAT.1 sowie im Stream auf Joyn und bei ran.de). ran.de blickt auf die kommenden Monate und nennt zehn Thesen, die sich in der Rückrunde bewahrheiten könnten.

Anzeige

Anzeige

Meisterschaftskampf: Bayern nimmt Rache an Leverkusen Viele erwarten in der Rückrunde einen Zweikampf zwischen dem FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen. Angesichts der Tatsache, dass sich die beiden Teams ein wenig abgesetzt haben und schlichtweg auch am besten besetzt sind, ist an dieser These auch nichts auszusetzen. Nachdem Leverkusen die Münchner im letzten Jahr entthronen konnte, wird es in diesem Jahr aber wohl nicht nochmal reichen. Die Münchner haben nicht nur vier Zähler Vorsprung, sondern haben auch über weite Strecken der Hinrunde einen besseren Eindruck hinterlassen.

Anzeige

Anzeige

Die Bayern haben deutlich mehr Tore erzielt, weniger kassiert und wirken unter Vincent Kompany motiviert und gefestigt. Zwar verfügt auch Leverkusen über jede Menge internationale Klasse, wirkt aber gegen kleinere Teams oft ein wenig leichtsinnig und offenbarte auch schon gegen den ein oder anderen starken Klub Probleme, die noch nicht immer bestraft worden sind. Scheitern die Bayern nicht an sich und ihrer oft mangelhaften Chancenverwertung, geht der Titel nach München.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Leipzig verpasst die Champions League Seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2016 qualifizierte sich RB Leipzig nur in der Spielzeit 2017/18 nicht für die Champions League. Nach sechs CL-Teilnahmen in Folge droht die Serie nun zu reißen. Leipzig wirkt insbesondere in der Offensive nicht so stark wie in den letzten Jahren. Zwar wird Xavi Simons zurückkehren, jedoch haben es die Leipziger verpasst, einen Ersatz für Dani Olmo zu holen. In der Bundesliga liegt Leipzig zwar noch auf Rang vier, jedoch ist alles dicht beisammen und der Klub profitiert hauptsächlich vom guten Saisonstart. Insbesondere der BVB drängt von hinten, der insgesamt auch den stärkeren Eindruck in dieser Saison macht. Ein Vorteil für Leipzig könnte sein, dass sie bald nicht mehr international dabei sind, jedoch zeigt die Pleiten-Serie in der Königsklasse eben auch, dass bei Leipzig mehr im Argen liegt, als es der Tabellenplatz in der Bundesliga vermuten ließe. Bundesliga live auf SAT.1 und im Stream auf Joyn und bei ran.de

Stuttgart qualifiziert sich für die Europa League Der VfB Stuttgart hat eine Hinrunde mit Aufs und Abs hingelegt und befindet sich "nur" auf dem zehnten Tabellenrang. Es sei jedoch angemerkt, dass die Schwaben auch enormes Verletzungspech hatten und Leistungsträger wie Deniz Undav und Jamie Leweling lange gefehlt haben.

Ost-West-Konflikt? Für Baumgart kein Thema mehr

Die Tabelle zeigt allerdings auch, dass der Rückstand auf die Europa-League-Plätze gerade mal zwei Punkte beträgt. Selbst die Champions-League-Ränge wären bei vier Zählern Rückstand absolut in Reichweite. Angesichts der Defizite in der Defensive wird es aber wohl diesmal nicht für einen Top-4-Platz reichen. Die individuelle Klasse ist aber groß genug, um zumindest noch einen Europa-League-Platz fix zu machen. Gelingt dies nicht über die Bundesliga, dann ja vielleicht sogar über den DFB-Pokal, wo die Ausgangsposition äußerst gut ist.

Anzeige

Anzeige

Bochum rettet sich erneut - als schlechtester Nichtabsteiger der Geschichte Der VfL Bochum hat eine fast schon grotesk schwache Hinrunde gespielt und hatte nach Spieltag 14 drei mickrige Zähler und keinen Sieg auf dem Konto. Manchmal können aber eben 14 Spiele mies laufen, wenn dann ein Sieg genau zum richtigen Zeitpunkt folgt. Der Erfolg am 15. Spieltag gegen Heidenheim kam im optimalen Moment und war psychologisch vor der Winterpause enorm wichtig. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt gerade mal vier Punkte, was angesichts der Schwäche gewisser Konkurrenten aufzuholen ist. Am Ende dürfte es für den VfL wieder in die Relegation gehen, wo man den Erfahrungs-Vorteil aus der Vorsaison hat. Bochum wird sich letztlich mit der geringsten Punktzahl, die je ein Nichtabsteiger erzielt hat, retten.

Heidenheim steigt ab Der 1. FC Heidenheim belegt aktuell den Relegationsplatz und hat zehn Zähler auf dem Konto. Nach dem überragenden Saisonstart befindet sich der Klub jedoch in einem enormen Tief. Der Teilnahme an der Conference League mag ein schöner Erfolg sein, hilft dem Klub in der aktuellen Situation aber auch nicht weiter. Ganz bitter war auch die Pleite gegen den VfL Bochum kurz vor Weihnachten. Am Ende könnte es also heißen: "Wie gewonnen, so zerronnen". Das Abstiegsgespenst droht definitiv zuzuschlagen.

Anzeige

Anzeige

Leroy Sané spielt eine überzeugende Rückrunde Eigentlich besagt die Regel, dass Leroy Sané eine überzeugende Hinrunde, aber enttäuschende Rückrunde spielt. Diesmal deutet aber vieles darauf hin, dass es genau andersrum läuft. Ein Teil der These hat sich gewissermaßen schon erfüllt. Sané hat eine enttäuschende Hinrunde gespielt, was auch an den körperlichen Problemen im Sommer und Herbst lag. Gegen Ende des Jahres wirkte der 28-Jährige aber deutlich fitter und spritziger und brachte die PS gegen Leipzig dann auch endlich so richtig auf die Straße. Man darf zudem nicht vergessen, dass Sané gerade um eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern spielt. Der Flügelstürmer hat Bock darauf, weiter Bayern-Profi zu sein, was nochmal ein paar Extra-Prozentpunkte freisetzen könnte. Die Bayern bräuchten neben Olise dringend einen zweiten starken Flügelspieler. Die Chancen stehen ganz gut, dass Sané genau das liefern kann. Voraussetzung ist natürlich, dass er gesund bleibt.

Werder Bremen kehrt ins internationale Geschäft zurück Die glorreichen Zeiten von Werder Bremen sind lange vorbei. Letztmals konnten sich die Werderaner in der Saison 2009/10 für das internationale Geschäft qualifizieren. Es ist jedoch zu beobachten, dass der Klub immer konstanter und besser wird. Schon im Vorjahr scheiterte der SVW nur knapp an der Conference League und in dieser Saison belegt der Klub Rang sieben.

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Holt Steffen Baumgart Moukoko nach Berlin? 1 / 13 © AFP/SID/SAMEER AL-DOUMY Youssoufa Moukoko (OGC Nizza)

Kehrt Youssoufa Moukoko in die Bundesliga zurück? Die Leihe zu OGC Nizza ist für alle Beteiligten bisher eine Enttäuschung. Die "Bild" bringt deshalb nun einen Wechsel zu Union Berlin ins Spiel. Dort steht mittlerweile Steffen Baumgart an der Seitenlinie. Der 53-Jährige gilt als großer Bewunderer des Stürmers und könnte einen Transfer-Versuch wagen. © Sportimage Issa Kabore (Manchester City)

Dem SV Werder Bremen ist offenbar ein Transfer-Coup gelungen. Issa Kabore kommt nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano auf Leihbasis nach Bremen. Der Rechtsverteidiger von Manchester City galt schon länger als Wunschkandidat der Bremer. Der 23-Jährige ist Nationalspieler Burkina Fasos und steht seit 2020 bei ManCity unter Vertrag... © Newscom World Issa Kabore (Manchester City)

Gespielt hat er für die Skyblues allerdings noch nie, er wurde an insgesamt fünf verschiedene Klubs ausgeliehen. Zuletzt spielte Kabore für Benfica Lissabon und kam auch beim Champions-League-Spiel in München (0:1) zum Einsatz. Da der Abwehrspieler aber nicht regelmäßig zum Einsatz kam, wurde die Leihe abgebrochen und Kabore nun an Bremen verliehen. Über eine mögliche Kaufoption ist nichts bekannt. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Tom Bischof (TSG Hoffenheim)

Im Werben um TSG-Youngster Tom Bischof bekommt der FC Bayern München offenbar Konkurrenz. Laut "Tuttosport" hat Juventus Turin den Mittelfeldspieler auf der Wunschliste. So soll der Technische Direktor des Klubs, Cristiano Giuntoli, an einem Transfer des 19-Jährigen arbeiten. © IMAGO/foto2press Tom Bischof (TSG Hoffenheim)

Bischof wurde zuletzt mit unzähligen Klubs in Verbindung gebracht, so sollen aus der Bundesliga neben den Münchnern auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt interessiert sein. Der Vertrag des Talents läuft im Sommer aus. Bei der TSG hofft man auf eine Verlängerung, als wahrscheinlich gilt diese aber nicht. © Michal Fajt Mamadou Sangare (Rapid Wien)

Wildert RB Leipzig in der österreichischen Liga, dann meist bei den Red-Bull-Kollegen in Salzburg. Laut Informationen von "africafoot.com" haben es die Sachsen nun aber auf Rapid-Youngster Mamadou Sangare abgesehen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits drei Länderspiele für Mali absolviert hat, soll zudem im Visier von Galatasaray, Besiktas und dem FC Sevilla sein. © Michal Fajt Mamadou Sangare (Rapid Wien)

Die österreichische Zeitung "Kurier Sport" schrieb, dass Rapid bereits Optionen sondiert, um den bis 2028 gebundenen Spieler langfristig zu halten. Sangare war erst im Sommer für 700.000 Euro von Salzburg nach Wien gewechselt, wo er sofort durchstartete und inzwischen 29 Pflichtspiele auf dem Konto hat. Gemunkelt wurde auch über eine Rückkehr nach Salzburg via Klausel. © 2024 Getty Images Mamadou Sangare (Rapid Wien)

Das Interesse von Leipzig hat übrigens auch einen kontrovers diskutierten Beigeschmack. Mit Sangare würde man Salzburg-Rivale Rapid den wohl wichtigsten Spieler wegnehmen, was im Netz bereits als Wettbewerbsverzerrung angesehen wird. Rapid liegt aktuell auf Rang drei und hat zwei Zähler mehr auf dem Konto als RB Salzburg. © Nico Herbertz Christoph Kramer (vereinslos)

Dass der VfL Bochum grundsätzlich Interesse daran hätte, den vereinslosen Ex-Weltmeister unter Vertrag zu nehmen, hatte Geschäftsführer Ilja Kaenzig kürzlich bei "Bild TV" verraten. Nun wird ein Comeback Kramers beim abstiegsbedrohten Revier-Klub offenbar konkreter. Allerdings muss der VfL noch bestimmte Voraussetzungen schaffen ... © 2024 Getty Images Christoph Kramer (vereinslos)

Und zwar muss laut "Sport Bild" zunächst Platz im Kader geschaffen werden. Dani de Wit und Moritz-Broni Kwarteng gelten als Wechselkandidaten. Sollte der VfL sie verkaufen können, würden die Chancen auf eine Kramer-Rückkehr steigen. Der 33-Jährige war von 2011 bis 2013 von Leverkusen nach Bochum ausgeliehen und schaffte dort den Durchbruch als Profi. © 2024 Gualter Fatia Jan-Niklas Beste (Benfica Lissabon)

Jüngst gab es Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League zu Crystal Palace, nun soll Jan-Niklas Beste bei RB Leipzig im Gespräch sein. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, sucht RB einen Ersatz für David Raum und die linke Außenbahn. Allerdings ist Leipzig wohl nicht alleine im Werben um Beste... © Sports Press Photo Jan-Niklas Beste (Benfica Lissabon)

... denn laut Informationen des "kicker" soll neben den Sachsen auch der VfB Stuttgart am 25-Jährigen interessiert sein, der erst im Sommer vom 1. FC Heidenheim zu Benfica Lissabon wechselte, in Portugal aber kein unumstrittener Stammspieler ist. Allerdings ist hinten links DFB-Star Maximilian Mittelstädt gesetzt, in der Offensive haben die Schwaben aber diverse Ausfälle. © 2024 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Das kriselnde ManCity soll im Winter einen Ersatz für den verletzten Rodri verpflichten wollen. Laut "Times" ist Leverkusen-Star Florian Wirtz eines der Top-Ziele. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass dieser die "Werkself" verlässt, zumal auch der FC Bayern und Real an ihm dran sind. Bruno Guimaraes von Newcastle und Martin Zubimendi von Real Sociedad gelten als weitere Kandidaten.

Anzeige

Vieles deutet darauf hin, dass der Verein sich in der oberen Tabellenhälfte halten kann. Die Leistungen zuletzt waren absolut überzeugend, was auch vier Pflichtspielsiege in Serie zum Ende des Kalenderjahres beweisen. Bremen ist eine hungrige und geschlossene Mannschaft, die mit Mitchell Weiser, Marvin Ducksch und Jens Stage auch ausreichend Erfahrung besitzt, um am Ende den internationalen Platz zu sichern.

Kampf um die Torjäger-Kanone: Marmoush kann Quote nicht halten Aktuell ist der Kampf um die Torjäger-Kanone noch spannend! Zwar führt Harry Kane die Liste mit 14 Toren an, jedoch ist Omar Marmoush (13 Tore) ihm direkt auf den Fersen und auch Jonathan Burkardt (10) sowie Patrik Schick, Jamal Musiala und Tim Kleindienst (alle 9) sind noch nicht abgeschlagen. Vieles deutet aber darauf hin, dass Kane schon bald einsame Kreise an der Spitze zieht. Der Engländer hätte ohne seine Verletzung im Dezember schon jetzt einen größeren Vorsprung. Zudem ist klar zu erkennen, dass Omar Marmoush Probleme hat, seine Quote aufrechtzuerhalten, wenn die Verteidiger ein besonderes Augenmerk auf seine Person richten. Folgerichtig wird der Ägypter gegen Kane, der die strenge Bewachung der Abwehrspieler seit Jahren kennt, am Ende relativ deutlich den Kürzeren ziehen und Mühe haben, Rang zwei zu verteidigen.

Anzeige

Mohammed Amoura wird Top-Vorlagengeber Das Rennen um den Assist-König der Liga ist noch knapper als der Kampf um die Torjägerkanone. Mit Florian Wirtz, Michael Olise und Lois Openda liegen aktuell drei Spieler mit je acht Assists an der Spitze. Es folgen jedoch vier Spieler mit sieben Assists und ein Spieler mit sechs Vorlagen. Bei sechs Assists steht aktuell ein gewisser Mohammed Amoura. Der Algerier wechselte erst im Sommer nach Wolfsburg und besitzt sicher noch nicht den ganz großen Namen in der Bundesliga. Seine Anfänge waren allerdings bemerkenswert. Trotz einer gröberen Verletzung in der Vorbereitung benötigte der Außenstürmer kaum Anlaufzeit und wirbelte mit seinem Tempo die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander. Bis jetzt sind Amoura in einer mäßig spielenden Mannschaft sechs Assists gelungen. Wird jedoch das Zusammenspiel mit Wind noch besser, könnte er schon bald noch deutlich bessere Werte auflegen.

Anzeige