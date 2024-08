Bundesliga 2024/25 live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream

Die Bundesliga live bei ran im TV und im kostenlosen Livestream auf ran.de: Alle Termine und Übertragungszeiten gibt es hier im Überblick. Sämtliche Live-Übertragungen findet ihr auch in der ran-App auf dem Reiter "Streams".

Die Auftaktspiele der 1. und 2. Bundesliga live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream

Das Wichtigste in Kürze

Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

SAT.1, Joyn, ran.de und die ran-App übertragen in jeder Saison elf Spiele aus der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter neben den Auftaktspielen und dem DFL-Supercup auch zwei Bundesliga-Spiele am letzten Spieltag vor der Winterpause und am ersten Spieltag nach der Winterpause sowie die Relegationsspiele für die Bundesliga und 2. Bundesliga.

Übrigens: Mit unseren Livetickern verpasst ihr darüber hinaus kein Tor, kein Ergebnis und keine Entwicklung aus Deutschlands höchsten Fußball-Ligen.