Der FC Bayern München baggert an Luis Diaz. Gelingt ein Transfer des Stürmers vom FC Liverpool? Alle relevanten News im Ticker.

+++ 29. Juli, 07:39 Uhr: Luis Diaz in München angekommen +++

Der neue Superstar ist endlich da: Luis Diaz ist am Dienstagmorgen gegen 6:35 Uhr in München angekommen. Der kolumbianische Nationalspieler wechselt vom FC Liverpool an die Säbener Straße. Sein Flieger kam aus Tokio. Dort verbrachte er die Saison-Vorbereitung mit den "Reds".