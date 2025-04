"Jede Niederlage tut weh, aber jetzt kommen die Spiele, in denen es für uns um alles geht", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt nach der 0:4 (0:3)-Pleite gegen Bayern München - und gab damit im Grunde die Marschroute für alle beteiligten Teams vor.

Frust beim VfL Bochum, Ernüchterung beim 1. FC Heidenheim, aber neue Hoffnung bei Holstein Kiel: Der Abstiegskampf der Fußball- Bundesliga geht in die heiße Phase und wird wohl auch in dieser Saison zum Krimi - auch wenn er nach dem 30. Spieltag weiterhin als Schneckenrennen daherkommt.

Durchhalteparolen, die so ähnlich am Samstag auch aus Bochum zu vernehmen waren. "Wir werden weiterhin hart arbeiten", sagte Trainer Dieter Hecking, der im Saisonendspurt vor allem auf eine bessere Chancenverwertung hofft: "Ein Erfolgserlebnis würde sicher mal helfen."

Heidenheim in der Pole - VfL weiter optimistisch

Beim 0:1 (0:0) bei Europacup-Anwärter Werder Bremen, der vierten Pleite in Folge, hatten die Bochumer einen dringend benötigten Befreiungsschlag verpasst - obwohl dieser gegen einen durchaus schlagbaren Gegner möglich gewesen wäre. Der VfL aber machte zu wenig aus einer guten ersten Hälfte.

Kampfansage: Kiel gelingt Achtungserfolg in Leipzig

Moralischer Sieger war deshalb Holstein Kiel. Der Tabellenletzte holte beim 1:1 (1:0) bei Champions-League-Anwärter RB Leipzig einen Punkt, der noch wichtig werden kann. Entsprechend selbstbewusst schickte Trainer Marcel Rapp eine Kampfansage an die Konkurrenz: "Abgerechnet wird zum Schluss", sagte er: "Es sind noch genug Spiele zu spielen. Wenn wir mit der Leistung weiter marschieren, werden wir genug Punkte holen."

Das Restprogramm aber hat es in sich für die Kieler. Auf die Norddeutschen warten an den abschließenden vier Spieltagen ausschließlich Europacup-Kandidaten. Etwas einfacher sieht es bei den Bochumern, die sich im vergangenen Jahr spektakulär über die Relegation retteten, und den Heidenheimern aus. Anfang Mai treffen die beiden Teams zudem in einem "Sechs-Punkte-Spiel" aufeinander.

Mindestens bis dahin werden sich die drei Kellerkinder noch an den letzten Strohhalm namens Relegationsplatz klammern. Aufgeben ist keine Option.