Der FC Bayern München startet mit einer Torgala ins neue Fußballjahr. Nach der Pause ist der VfL Wolfsburg dem Offensivwirbel nicht mehr gewachsen.

Schützenfest zum Jahresauftakt: Ein glänzend aufgelegter FC Bayern München dreht an der Tabellenspitze der Bundesliga weiter einsam seine Kreise.

Der deutsche Rekordmeister nutzte die erneute Steilvorlage von Borussia Dortmund beim 8:1 (2:1) gegen Lieblingsgegner VfL Wolfsburg fulminant aus und vergrößerte seinen Vorsprung auf den ersten "Verfolger" noch vor Ende der Hinrunde auf elf Punkte.

Nach dem 3:3 des BVB bei Eintracht Frankfurt kamen die Bayern am Sonntag dank der Eigentore von Wolfsburgs Kilian Fischer (5.) und Moritz Jenz (53.) sowie der Treffer von Luis Díaz (30.), Michael Olise (50., 76.), Raphael Guerreiro (68.), Harry Kane (69.) und Leon Goretzka zum Sieg. Dzenan Pejcinovic (13.) hatte zwischenzeitlich für Wolfsburg ausgeglichen.

Gewinnen die Bayern auch am Mittwoch (ab 20:30 Uhr im Liveticker) beim 1. FC Köln, würden sie die bislang beste Bundesliga-Hinrunde perfekt machen.