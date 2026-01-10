Bundesliga-Spiele von Werder Bremen und FC St. Pauli abgesagt: Nachholtermin offiziell

Zwei Spiele des 16. Bundesliga-Spieltags mussten wegen Schnee und Eis abgesagt werden. Die DFL hat nun die Nachholtermine bekanntgegeben. Das Schneechaos im Norden Deutschlands hat auch die Bundesliga erreicht. Am 16. Spieltag sorgte Sturmtief Elli für gleich zwei Spielabsagen. Die für Samstag, 10. Januar, 15:30 Uhr angesetzten Partien FC St. Pauli gegen RB Leipzig sowie Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim mussten witterungsbedingt verschoben werden.

Bundesliga: Dann werden die Spiele in Bremen und St. Pauli nachgeholt Nun ist bekannt, wann die beiden Spiele nachgeholt werden. Am 27. Januar werden die beiden Nachholspiele zeitgleich um 20:30 Uhr ausgetragen. In Hamburg hatte der Stadionbetreiber nach Rücksprache mit den lokalen Behörden das Millerntor-Stadion "wegen großer Mengen von Schnee und Eis auf dem gesamten Stadiongelände" gesperrt.

In Bremen verhinderten laut DFL "flächendeckende Vereisungen und erhebliche Schneeverwehungen" eine sichere Durchführung der Partie. Auch eine sichere An- und Abreise der Fans sei aufgrund der winterlichen Bedingungen nicht gewährleistet gewesen. Hamburger SV: Stefan Kuntz weist Vorwürfe zurück

Bundesliga: Welche Fristen und Zeitfenster gibt es für Nachholspiele? Laut den Bundesligastatuten gibt es keine festgelegte Frist, bis wann abgesagte Spiele neu terminiert werden müssen. In der Praxis werden Nachholspiele jedoch in der Regel innerhalb weniger Wochen angesetzt, häufig zwischen zwei regulären Spieltagen oder im Rahmen einer Englischen Woche. Die Heimmannschaften Werder Bremen und FC St. Pauli kündigten auf ihren Vereinswebseiten an, dass weitere Informationen zu den neuen Terminen in den kommenden Tagen bzw. zeitnah folgen sollen.

Bundesliga-Spiele abgesagt: Was passiert mit den Tickets bei Spielabsagen? In der Regel gilt: Bereits gekaufte Tickets behalten bei Spielabsagen ihre Gültigkeit und können für den Nachholtermin genutzt werden. In diesem Fall wollen die betroffenen Vereine zeitnah über das genaue Vorgehen informieren. Ob Tickets erstattbar oder übertragbar sind, hängt von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Klubs ab. Fans sollten sich dazu auf den offiziellen Vereinsseiten informieren.

