Anzeige
Wegen betrugs verurteilt

Bundesliga: Torwart-Legende zu Haftstrafe verurteilt - auch Partnerin von Andreas Brehme zählt zu Geschädigten

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 17:08 Uhr
  • ran

Eike Immel wird wegen Betrugs in 107 Fällen zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Der langjährige Bundesliga- und Nationalspieler schuldet unter anderem dem verstorbenen Andreas Brehme und dessen Lebensgefährtin viel Geld.

Eike Immel muss ins Gefängnis.

Der Europameister von 1980 wurde am Donnerstag im Amtsgericht Marburg zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Immels Anwalt Turgay Schmidt kündigte gegenüber dem SID an, dass sein Mandat Berufung gegen das Urteil einlegen werde.

Immel, der 534 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart absolvierte und in der Premier League für Manchester City zwischen den Pfosten stand, hatte sich unter verschiedenen Vorwänden in insgesamt 106 Fällen von verschiedenen Personen Geld geliehen, dieses aber nie zurückgezahlt.

Insgesamt geht es dabei um eine Summe 34.340 Euro. Außerdem - der 107. Fall - soll Immel Karten für Spiele der Europameisterschaft im vergangenen Jahr verkauft haben, die Tickets konnte oder wollte er aber nicht besorgen.

Anzeige
Anzeige

Eike Immel lieh sich immer wieder Geld bei Andreas Brehme

Eine der mutmaßlich geschädigten Personen ist die Lebensgefährtin des verstorbenen 1990er Weltmeisters Andreas Brehme. Bei seinem früheren Nationalmannschaftskollegen und dessen Lebensgefährtin soll sich Immel laut Anklage in 65 Fällen insgesamt 18.020 Euro geliehen und nicht zurückgezahlt haben.

Der 64-Jährige stand schon 2008 vor Gericht, damals hatte er sich 15.000 Euro von einem Rentner geliehen und die Summe nicht zurückgezahlt. Damals kam Immel noch mit einer Geldstrafe davon, nun muss der frühere Torwart wohl ins Gefängnis.

In den vergangenen Jahren war Eike Immel vor allem im Reality-TV zu sehen, 2008 nahm er an der Dschungel-Show "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" teil.

Anzeige
Mehr News und Videos
FOTOMONTAGE: Dr. Michael Diederich (Finanzvorstand FCB), verlaesst das Praesidium des FC Bayern Muenchen und wechselt zur Deutschen Bank. ARCHIVFOTO. *** FOTOMONTAGE Dr. Michael Diederich CFO FCB ,...
News

Nach Diederich-Aus: Kehrt ein alter Bekannter zurück?

  • 07.08.2025
  • 18:41 Uhr
Florian Neuhaus
News

Flucht vor "Don Rollo"? Die Neuhaus-Optionen

  • 07.08.2025
  • 18:26 Uhr
Gotscholeischwili im November 2023 auf dem HSV-Rasen
News

HSV verpflichtet Rechtsverteidiger Gotscholeischwili

  • 07.08.2025
  • 17:44 Uhr
Seskos Abschied beschert RB hohe Einnahmen
News

Medien: Wechsel von Leipziger Sesko zu ManUnited fix

  • 07.08.2025
  • 16:23 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern München vs. RB Leipzig live: Wer zeigt den Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker?

  • 07.08.2025
  • 15:59 Uhr
FC Bayern München v Auckland City FC: Group C - FIFA Club World Cup 2025
News

Bundesliga 2025/26: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele und Ergebnisse

  • 07.08.2025
  • 15:57 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

TV-Sender und Streamingdienste in der Übersicht: Das kosten die Fußball-Abos in der neuen Saison

  • 07.08.2025
  • 15:55 Uhr
07.10.2018, xmeix, Fussball, 1. Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt, emspor, v.l. Hoffenheims Maezen Dietmar Hopp mit Spielerberater Roger Wittmann DFL regulations prohibit any us...
News

Hoffenheim sperrt offenbar Berater Wittmann aus

  • 07.08.2025
  • 14:09 Uhr
Zurück auf dem Trainingsplatz: Niko Kovac (Archiv)Update
News

Vertragsauflösung! BVB-Star offenbar vor Abschied

  • 07.08.2025
  • 13:24 Uhr
RB Leipzig - Training Bundesliga Leipzig, 05.08.2025, Trainingszentrum Cottaweg, Fußball Bundesliga , RB Leipzig - Training. , Im Bild v.re.: Willi Orban, Christoph Baumgartner, Kevin Kampl, Nicola...
News

RB-Gehaltswahnsinn: Aussortierte kosten wohl 40 Millionen Euro

  • 07.08.2025
  • 12:35 Uhr