Nun rumpelte das Oranje-Team plötzlich durch die Vorrunde und quälte sich gerade so als Dritter eine Runde weiter, während sich die Mannschaft von Teamchef Franz Beckenbauer souverän zum Gruppensieg gespielt hatte.

Der Respekt war riesig vor dem amtierenden Europameister mit seinen Stars wie Ruud Gullit, Ronald Koeman oder Marco van Basten, der die personell weitgehend identische DFB-Auswahl zwei Jahre zuvor in Hamburg verdient im Halbfinale mit 2:1 aus dem Heim-Turnier geworfen hatte.

Meine prägendste Erinnerung an den Fußballer Andreas Brehme war vielmehr schon zwei Wochen zuvor passiert: der Tag des Achtelfinales gegen die Niederlande, für mich bis heute eines der legendärsten deutschen Länderspiele.

Weltmeister Andreas Brehme ist mit nur 63 Jahren an einem Herzstillstand verstorben. Ein Nachruf auf einen der größten Fußballer der deutschen Geschichte.

Danach aber übernahm Deutschland das Kommando und war tatsächlich die spielerisch bessere Mannschaft. Und in einem Klasse-Kollektiv zeigten die späteren Torschützen Jürgen Klinsmann und Andi Brehme beide das Spiel ihres Lebens.

Sicherlich auch ein Grund für die unglaublich hitzige Atmosphäre im Mailänder San Siro, in dem Frank Rijkaard schon in der ersten Halbzeit Rudi Völler anspuckte und trotzdem gleich beide Spieler vom Platz gestellt wurden.

Brehme glänzt gegen die Niederlande

Der Auftritt des beidfüßigen Inter-Außenverteidigers war eine einzige Offenbarung und nahe an der Perfektion, gekrönt von seiner Flanke auf Klinsmann zum 1:0 und vor allem seinem unhaltbaren Traumtor zum 2:0.

Am Ende stand es 2:1, und im Unterbewusstsein wussten wir: So gut wird es nie wieder – aber wir waren live dabei (zumindest am Fernseher einer vollbesetzten, johlenden Kneipe). Danach lief das deutsche Spiel deutlich schwergängiger, das Finale wurde erst nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen England erreicht.

Dank der eiskalten deutschen Schützen vom Punkt, Brehme erzielte dabei beinahe traumwandlerisch sicher den ersten deutschen Treffer. So kam es, dass ihm sein Kumpel Lothar Matthäus, eigentlich Elfmeterschütze Nummer 1, im WM-Endspiel den Vortritt ließ, als der Schiedsrichter nach Foul an Völler in der 85. Minute auf den Punkt zeigte.