Der erste Neuzugang für den FC St. Pauli in diesem Winter steht fest: Der japanische Innenverteidiger Tomoya Ando kommt an die Elbe.

Der FC St. Pauli hat sich im Kampf um den Klassenerhalt die Dienste des japanischen Nationalspielers Tomoya Ando gesichert.

Wie die Norddeutschen am Neujahrstag mitteilten, wechselt der Innenverteidiger vom japanischen Erstligisten Avispa Fukuoka in die Hansestadt. Über die Vertragsdauer des 26-Jährigen machte der Verein keine Angaben.

"Er ist gut ausgebildet, aufmerksam und nicht auf eine Position festgelegt", sagte Trainer Alexander Blessin.