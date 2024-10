Bislang kam Goretzka in der laufenden Saison nur zu 14 Einsatzminuten in Pflichtspielen für die Münchner, fehlte zwischendurch sogar im Spieltagskader des neue Trainers Vincent Kompany.

Mehr Klarheit herrscht wohl bei zwei weiteren FCB-Stars. Während bei Joshua Kimmich vieles auf eine Vertragsverlängerung in München hindeuten soll, geht man wohl an der Säbener Straße davon aus, dass Vereinslegende Thomas Müller seine Schuhe nach dieser Spielzeit an den Nagel hängen wird. Das könnte sich dem Bericht zufolge allerdings ändern, wenn der 35-Jährige verletzungsfrei bleibt und weitermachen möchte.

DFB-Direktor und Leverkusen-Insider Rudi Völler prophezeit ein Wettbieten der Topklubs schon im nächsten Sommer. "Viele Klubs werden versuchen, ihn schon 2025 zu verpflichten. Was natürlich teuer wird", so Völler bei "Welt".

Neuers Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt stand er nach einem Patzer gegen Aston Villa und drei Gegentoren in Frankfurt wieder mehr in der Kritik. Beim DFB hat der 38-Jährige seine Laufbahn beendet.

Konkrete Planungen werden demnach aber auch bei seiner Nachfolge vorangetrieben. So sei Alexander Nübel derzeit der Favorit. Der Torwart ist im Moment an den VfB Stuttgart ausgeliehen, könnte dort noch bis 2026 zwischen den Pfosten stehen.

Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern ist weiterhin ungeklärt. Wie Sky erfahren haben will, könnte sich das aber sehr bald ändern. Noch in diesem Jahr sollen Gespräche zwischen dem ehemaligen Welttorhüter und dem Rekordmeister geplant sein.

+++ 7. Oktober, 16:41 Uhr: Frankfurt plant vorzeitige Verlängerung mit Topstar Omar Marmoush +++

In der Bundesliga zeigt Frankfurt-Star Omar Marmoush in dieser Saison überragende Leistungen, führt mit acht Treffern und vier Assists die Torjägerliste vor Harry Kane an. Auch im Topspiel gegen den FC Bayern war der Ägypter an allen drei Toren beteiligt, sorgte somit fast im Alleingang für das Remis.

Entsprechend zieht Marmoush die Aufmerksamkeit europäischer Topklubs auf sich - zuletzt ließ der Stürmer durchsickern, dass sein Traum die Premier League und den FC Liverpool oder FC Arsenal sei.

Die Frankfurter kommunizierten zuletzt, ihren Topstar bis in den nächsten Sommer halten zu wollen - ein Winter-Verkauf käme nicht in Frage. Um im Falle eines Marmoush-Abgangs 2025 zumindest ordentlich abzukassieren, hat die Eintracht sich einen cleveren Plan ausgedacht. Wie die "Bild" berichtet, planen die "Adler" eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags.

Durch sein aktuelles Arbeitspapier ist der Ägypter noch bis 2027 an die Frankfurter gebunden, der Europa League-Sieger von 2022 würde den Vertrag gerne um ein bis zwei zusätzliche Jahre aufstocken.

Laut den Informationen des Berichts würde Marmoush bei einer Verlängerung auch eine dicke Gehaltserhöhung winken, statt bislang circa 2,5 Millionen Euro würde er 3,5 Millionen absahnen - und somit einer der Topverdiener der Eintracht werden.