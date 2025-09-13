Freude bei der TSG Hoffenheim. Im ersten Spiel nach der Länderspielpause gelingt dem Team bei Union Berlin ein Sieg. Die TSG Hoffenheim hat sich mit einem Erfolg aus der Länderspielpause zurückgemeldet und den nächsten Auswärtssieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer setzte sich bei Union Berlin auch dank Doppelpacker Fisnik Asllani, der aus der Köpenicker Jugend stammt, mit 4:2 (2:0) durch. Die Kraichgauer sind damit saisonübergreifend seit vier Bundesliga-Spielen in fremden Stadien ungeschlagen. Andrej Kramarić (45.+1, Foulelfmeter), der gebürtige Berliner Asllani (45.+3/51.) und Tim Lemperle (83., Foulelfmeter) trafen für die TSG, der damit die Revanche für die beiden verlorenen Duelle in der vergangenen Saison glückte. Unter anderem hatte Hoffenheim zu Hause eine herbe 0:4-Pleite gegen die Köpenicker hinnehmen müssen. Borussia Dortmund: Noten zum Duell in Heidenheim - Offensive um Adeyemi und Guirassy überzeugt Ilyas Ansah (49.) und Tom Rothe (71.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart, die am dritten Spieltag die zweite Niederlage kassierte. Rothe sah vor dem zweiten Elfmeter der Gäste die Rote Karte (82.). Für Hoffenheim war es nach dem 2:1 bei Bayer Leverkusen zum Auftakt der zweite Auswärtssieg.

In der Vorsaison habe Union der TSG als Gegner "überhaupt nicht" gelegen, hatte Ilzer im Vorfeld erklärt: "Da wollen wir zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben." In einer hektischen Anfangsphase gehörte dann auch den Gästen, bei denen Neuzugang Albian Hajdari sein Startelf-Debüt in der Innenverteidigung gab, die erste gute Chance. Bazoumana Touré legte auf Asllani ab, der Stürmer scheiterte jedoch an Keeper Frederik Rönnow (5.).

